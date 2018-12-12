13 декабря. События и люди

ПРАЗДНИКИ:
Православный мир - День Святого Апостола Андрея Первозванного.
Католический мир - День Святой Люции (покровительница зрения).
ПРИМЕТЫ:
Андрей Зимний. Девушки гадали на суженых, молились о хороших женихах.
РОДИЛИСЬ:
1720 Карло ГОЦЦИ, итальянский драматург, создавший жанр театральной сказки (фьябы). Его пьесы «Любовь к трём апельсинам», «Король-олень», «Принцесса Турандот» с успехом идут на подмостках театров мира.
1797 Христиан Иоганн Генрих ГЕЙНЕ, великий немецкий поэт. Его афоризм: «Когда уходят герои, на арену выходят клоуны».
1816 Эрнст Вернер фон СИМЕНС, немецкий электротехник, основатель одноимённого концерна. Сименс писал в своём дневнике: «Машины - это хорошо, но иногда приятно сделать что-то самому». Любопытно, что свои первые эксперименты он начал в тюрьме, куда попал за участие в дуэли.
1903 Евгений Петрович КАТАЕВ (псевдоним Евгений ПЕТРОВ), писатель, один из «отцов» Остапа Бендера. Брат писателя Валентина Катаева.
1908 Ростислав Янович ПЛЯТТ, российский актёр. По некоторым данным, его настоящая фамилия ПЛЯТ, а вторую букву «Т» он добавил для аристократизма.
1930 Николай Николаевич РЫБНИКОВ, российский актёр.
1957 Стив БУШЕМИ, американский актёр.
1969 Мурат Исмаилович НАСЫРОВ, российский певец. Покончил с собой в 2007 году.
1989 Тейлор Элисон СВИФТ, американская певица. Одна из самых богатых певиц в мире - $315 млн.
СОБЫТИЯ:
1642 Голландский мореплаватель Абель ТАСМАН увидел неизвестную ранее землю - так была открыта Новая Зеландия.
1903 Были запатентованы конусные формочки для мороженого.
1916 Артиллерийская стрельба в Доломитовых Альпах вызвала сход множества снежных лавин, в результате чего австрийские и итальянские войска потеряли 18 тыс. человек.
1937 Японцы захватили китайский город Нанкин, начав в городе крупнейшее в мире побоище, в результате которого за несколько недель погибли 200 тыс. человек.
1942 Футболист «Рэсинга» Стефан СТАНИС забил в одном матче Кубка Франции 16 голов (мировой рекорд для профессионального футбола).
1971 В московском кинотеатре «Россия» состоялась премьера комедии «Джентльмены удачи». За 1972 год фильм в прокате посмотрели более 65 млн зрителей!
1981 Президент Войцех ЯРУЗЕЛЬСКИЙ ввёл в Польше военное положение. Оно было отменено 22 июля 1983 года.
1983 Состоялся самый результативный матч в истории НБА - баскетболисты «Детройта» выиграли у «Денвера» со счётом 186:184.
1992 На аукционе в Лондоне напёрсток Елизаветы I был продан за рекордную цену - $31.180.
2003 В пригороде иракского города Тикрит американское спецподразделение захватило Саддама ХУСЕЙНА. Его казнили 30.12. 2006 г.