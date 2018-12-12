13 декабря. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Православный мир - День Святого Апостола Андрея Первозванного.

Католический мир - День Святой Люции (покровительница зрения).

ПРИМЕТЫ:

Андрей Зимний. Девушки гадали на суженых, молились о хороших женихах.

РОДИЛИСЬ:

1720 Карло ГОЦЦИ, итальянский драматург, создавший жанр театральной сказки (фьябы). Его пьесы «Любовь к трём апельсинам», «Король-олень», «Принцесса Турандот» с успехом идут на подмостках театров мира.

1797 Христиан Иоганн Генрих ГЕЙНЕ, великий немецкий поэт. Его афоризм: «Когда уходят герои, на арену выходят клоуны».

1816 Эрнст Вернер фон СИМЕНС, немецкий электротехник, основатель одноимённого концерна. Сименс писал в своём дневнике: «Машины - это хорошо, но иногда приятно сделать что-то самому». Любопытно, что свои первые эксперименты он начал в тюрьме, куда попал за участие в дуэли.

1903 Евгений Петрович КАТАЕВ (псевдоним Евгений ПЕТРОВ), писатель, один из «отцов» Остапа Бендера. Брат писателя Валентина Катаева.

1908 Ростислав Янович ПЛЯТТ, российский актёр. По некоторым данным, его настоящая фамилия ПЛЯТ, а вторую букву «Т» он добавил для аристократизма.

1930 Николай Николаевич РЫБНИКОВ, российский актёр.

1957 Стив БУШЕМИ, американский актёр.

1969 Мурат Исмаилович НАСЫРОВ, российский певец. Покончил с собой в 2007 году.

1989 Тейлор Элисон СВИФТ, американская певица. Одна из самых богатых певиц в мире - $315 млн.

СОБЫТИЯ:

1642 Голландский мореплаватель Абель ТАСМАН увидел неизвестную ранее землю - так была открыта Новая Зеландия.

1903 Были запатентованы конусные формочки для мороженого.

1916 Артиллерийская стрельба в Доломитовых Альпах вызвала сход множества снежных лавин, в результате чего австрийские и итальянские войска потеряли 18 тыс. человек.

1937 Японцы захватили китайский город Нанкин, начав в городе крупнейшее в мире побоище, в результате которого за несколько недель погибли 200 тыс. человек.

1942 Футболист «Рэсинга» Стефан СТАНИС забил в одном матче Кубка Франции 16 голов (мировой рекорд для профессионального футбола).

1971 В московском кинотеатре «Россия» состоялась премьера комедии «Джентльмены удачи». За 1972 год фильм в прокате посмотрели более 65 млн зрителей!

1981 Президент Войцех ЯРУЗЕЛЬСКИЙ ввёл в Польше военное положение. Оно было отменено 22 июля 1983 года.

1983 Состоялся самый результативный матч в истории НБА - баскетболисты «Детройта» выиграли у «Денвера» со счётом 186:184.

1992 На аукционе в Лондоне напёрсток Елизаветы I был продан за рекордную цену - $31.180.

2003 В пригороде иракского города Тикрит американское спецподразделение захватило Саддама ХУСЕЙНА. Его казнили 30.12. 2006 г.