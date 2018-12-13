8 причин полюбить своих недругов

Чтобы выиграть войну, нужно понимать врага. На самом деле мы должны быть благодарны, что у нас есть враги.

На первый взгляд это звучит абсурдно. Но враги могут научить нас лучше понимать жизнь и самих себя, принимать людей такими какие они есть. Без врагов мы не смогли бы получить уроки, которые сделали нас лучше.

Вот несколько важных причин, почему мы должны любить врагов.

1. Враги помогают управлять негативными эмоциями

Вы можете удивиться, но враги — это лучшие люди, которые помогут вам понять ваше чувство гнева и научиться владеть собой. Гнев является естественной эмоцией, которая отображает внутреннее состояние и мешает нам жить, если она выходит из-под контроля. Мы не можем по-настоящему разозлиться на того, кого любим, а ведь только когда мы очень раздражены, мы учимся управлять этими эмоциями.

Управление гневом более эффективно, когда оно применяется на практике, а не в теории. Наши враги, сами того не зная, выступают в роли терапевтов. При встрече с ними, враги предоставляют возможность контролировать импульс гнева и не поддаться искушению выплеснуть негатив.

2. Возможность здоровой конкуренции





Возможно для вас будет откровением, что враги бывают только у сильных личностей, поскольку они соперничают за право быть лучшими. Человек иногда может и не подозревать о своей конкурентоспособности, пока не столкнется с соперником. Вы получаете правильную мотивацию за право быть лучшим, иногда для этого нужно пройти долгий и сложный путь, но это путь к победе.

Однако стоит помнить, что не все средства для победы хороши. Не стоит становится худшей версией себя, иначе это может оказаться пиррова победа. Стоит убедиться, что соревнования не нанесут вред ни морали, ни принципам. Здоровая конкуренция — это все что нужно для достижения цели.

3. Критика врагов может быть конструктивной





Критика врагов приносит больше пользы, чем восторженные похвалы друзей. Враги не будут вам льстить. Даже если они говорят с позиции ненависти, в их словах, отчасти, может прослеживаться истина. Когда вы слышите от врагов негативные отзывы о себе, у вас есть возможность взглянуть на свои действия под другим углом. Существует вероятность того, что то, что говорит противник, верно, и это важный шаг в том, чтобы стать лучшим человеком в целом. Это еще одно свидетельство того, что враги могут быть терапевтами.

4. Враги могут стать союзниками

Научиться любить своих врагов, также означает попытку установления взаимодействия и мира с ними. В конце концов, если вы найдёте с ними общий язык и создадите комфортную атмосферу для общения, вы приобретете еще одного друга. А кому не нужны друзья?

Это также может помочь вам в долгосрочной перспективе в работе с людьми. Вы можете оттачивать свои навыки и это станет вашим плюсом в установлении межличностных отношений.

5. Возможность искать позитив

Даже когда вы чувствуете вокруг негатив, пятнышко позитива все равно отыщется. Знание о том, что у вас есть враги не означает, что вы не можете сосредоточиться на множестве положительных и хороших вещах, которые есть в вашей жизни. Мы много раз пренебрегаем тем, что действительно имеет смысл в жизни.

Наличие врагов — это также важно с точки зрения оценки ситуации. Вы можете взять паузу и отойти в сторону на минуту, чтобы оценить все и всех, кто вас окружает.

Причины вражды

6. Иногда это просто недоразумение

Зачастую причина, по которой у вас есть враги может оказаться очень безобидной. Возможно, вы неправильно поняли суть конфликта, и ваш соперник поможет вам прояснить всю картину в целом. В этом случае вам поможет умение выслушать. Большинство конфликтов между людьми связаны с непониманием позиции друг друга. Услышанный и понятый вами собеседник обретет большее доверие к вам, что послужит дальнейшему плодотворному сотрудничеству.

7. Вы научитесь ценить любовь

Любовь и ненависть — две противоположные эмоции. Когда у вас есть враги, вы чувствуете их неприязненное отношение к вам. Но так не бывает, чтобы у человека были только враги. В вашей жизни обязательно есть люди, которые вас любят. Если вас любят, значит в вас есть что-то особенное, и вы должны сосредоточить свое внимание на этом и сделать это своей сильной стороной. Вы начинаете ценить их любовь, и не принимаете ее как должное. Никто не должен вас любить только за то, что вы существуете.

8. Вы убедитесь, что ненависть бесполезна

«Ненависть — это слишком тяжелая ноша. Она ранит того, кто ненавидит, сильнее, чем того, кого ненавидят», К. Скотт Кинг — американская писательница. Данная эмоция является одной из самых энергозатратных и опасных для физического организма. Она способна высосать энергию практически откуда угодно и превратить человека в инвалида. Ненависть приносит только токсичные эмоции и порождает плохие реакции. Негативные проявления создают грунт, который сам их питает в дальнейшем. Если вы хотите жить полноценной жизнью, вы не будете нести весь этот багаж.

А самое главное, даже если вы не можете контролировать ваши эмоции, вы можете контролировать вашу реакцию на них. Вне зависимости от того, что вы испытываете, вы можете выработать к этому некое отношение, которое сможет вам помочь.

Люди часто находят врагов извне и обвиняют их в своих проблемах. Но в Ведах, древнеиндийских трактатах мудрости, сказано, что у человека есть только шесть врагов: это вожделение, гнев, зависть, эгоизм, гордыня и иллюзия. Если вы победите этих врагов внутри своего сердца, то никаких внешних врагов у вас никогда больше не будет. Как только вы справитесь со своими пороками, то увидите, что вокруг вас только друзья.