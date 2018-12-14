Смотрите, как ремонт в скандинавском стиле преобразил двухкомнатную квартирку

Небольшие пространства всегда хочется визуально расширить, дать им больше света. Для этого как нельзя кстати подходит скандинавский стиль. Посмотрите, как белый цвет и дерево преобразили эту небольшую двухкомнатную квартирку в уютное жилье.



Фото: city24.ee

Квартира расположена в Таллине (Эстония). Площадь жилья — 34 квадратных метра. Ремонт в квартире сделали в скандинавском стиле, который отличается простотой и лаконичностью, но при этом дарит ощущение уюта.



Фото: city24.ee



Фото: city24.ee



Фото: city24.ee



Фото: city24.ee



Фото: city24.ee



Фото: city24.ee



Фото: city24.ee



Фото: city24.ee