«Малевич нервно курит». В Витебске покрасили новостройку в стиле супрематизма

Дом № 1а на улице Медицинской в Витебске вполне может претендовать на самый необычный в областном центре по яркости своей окраски. Снимок новостройки разместил в фейсбук витебский журналист Дмитрий Казакевич.



Фото: Дмитрий Казакевич

«Дэканструкцыя чырвона-зялёнага ў віцебскім навабуду. Уся гісторыя беларускай дзяржаўнасці на адным тарцы. Малевіч сціпла паліць у кабіне экскаватара», — шутит автор поста.

«Галоўнае ў гэтым шэдэўры, што чырвона-зялёны паступова пераходзiць у бел-чырвона-белы», — подметили в комментариях к посту.