|
«Малевич нервно курит». В Витебске покрасили новостройку в стиле супрематизма
Дом № 1а на улице Медицинской в Витебске вполне может претендовать на самый необычный в областном центре по яркости своей окраски. Снимок новостройки
«Дэканструкцыя чырвона-зялёнага ў віцебскім навабуду. Уся гісторыя беларускай дзяржаўнасці на адным тарцы. Малевіч сціпла паліць у кабіне экскаватара», — шутит автор поста.
«Галоўнае ў гэтым шэдэўры, што чырвона-зялёны паступова пераходзiць у бел-чырвона-белы», — подметили в комментариях к посту.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дом № 1а на улице Медицинской в Витебске вполне может претендовать на самый необычный в областном центре по яркости своей окраски.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)