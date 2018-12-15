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«Малевич нервно курит». В Витебске покрасили новостройку в стиле супрематизма

16.12.2018 20:25 — Разное | Tut.by  
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Дом № 1а на улице Медицинской в Витебске вполне может претендовать на самый необычный в областном центре по яркости своей окраски. Снимок новостройки разместил в фейсбук витебский журналист Дмитрий Казакевич.


Фото: Дмитрий Казакевич

«Дэканструкцыя чырвона-зялёнага ў віцебскім навабуду. Уся гісторыя беларускай дзяржаўнасці на адным тарцы. Малевіч сціпла паліць у кабіне экскаватара», — шутит автор поста.

«Галоўнае ў гэтым шэдэўры, што чырвона-зялёны паступова пераходзiць у бел-чырвона-белы», — подметили в комментариях к посту.

 
Теги: Витебск
 
 
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Дом № 1а на улице Медицинской в Витебске вполне может претендовать на самый необычный в областном центре по яркости своей окраски.
 
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