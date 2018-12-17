Военный корабль НАТО вошел в Черное море









Об этом написал председатель наблюдательного совета организации "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко.





"Это первый военный корабль НАТО, что совершает визит в Черное море с прямой формулировкой цели визита, связанной с Азовским кризисом", - говорится в сообщении.





Отмечается, что современный разведывательный корабль предназначен для проведения разведывательных операций в поддержку подводных лодок и десантных операций. Он может оказывать адаптированную информацию практически в режиме реального времени.





"21 ноября 2018 министр обороны Великобритании во время визита в Лондон министра обороны Украины Степана Полторак объявил, что HMS Echo отправится в Черное море в 2019 году для поддержки свободы навигации в поддержку Украины. 17 декабря 2018 около 20:30 (местное время) гидрографический (разведывательный) Корабль Ее Величества HMS Echo (H87) вошел в Черное море из пролива Босфор", - написал Клименко.





Ранее планировалось, корабль прибудет в Черное море в 2019 году. "Великобритания и Королевский флот досрочно выполняют обещания, данные после обострения ситуации в Азовском море", - отмечается в сообщении.









При принятии резолюции Беларусь поддержала Россию, а вот Казахстан занял действительно нейтральную позицию. Как сообщалось ранее, накануне Генассамблея ООН приняла резолюцию о милитаризации Россией Крыма и Черного и Азовского морей.





25 ноября российский пограничный катер протаранил украинский буксир при переходе группы кораблей украинских ВМС из Черного в Азовское море.





В то же время российские военные открыли огонь на поражение по украинским катерам. И украинские корабли были захвачены российским спецназом.





В плен были взяты 24 украинских моряка, в том числе 2 сотрудника СБУ. Также был опубликован список имен всех украинских военных моряков, задержанных Россией.





Суд в аннексированном Россией Крыму арестовал всех на 2 месяца.