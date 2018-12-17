ОффТОП: голосуем за выходной 2 января 2019 года! (ПЕТИЦИЯ)

Петиция с просьбой сделать 2 января выходным днем появилась на портале Petitions.by после утверждения Совмином графика выходных и рабочих дней на 2019 год.

О решении Совмина не делать 2 января выходным днем стало известно накануне: власти опубликовали окончательный график переносов на 2019 год. Подобные перспективы вызвали неоднозначную реакцию у белорусов, а некоторые даже запустили петиции с просьбой пересмотреть решение.

«Просим положительно пересмотреть решение о переносе рабочего дня с 2 января 2019 года на любую другую субботу», − пишут авторы петиции.

Как отмечается в петиции, 2 января будет рабочим днем «впервые за много лет».

Петиция начала активно набирать подписи во вторник во второй половине дня, однако пока сложно судить, какое количество «онлайн-голосов» ей удастся собрать и поменяет ли правительство свое решение.

Петиция ТУТ .





