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«Горецкий вестник» для меня – это глоток свежего воздуха с родины». Александр Жилин – о «районке»

19.12.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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Газету «Горецкий вестник» читают не только в нашем городе и районе. У «районки» есть подписчики в Минске, Могилеве, Шклове, Мстиславле, Дрибине. А PDF-версию газеты приобретают даже в Москве и дальнем зарубежье.

Давний друг районной газеты Александр Жилин теперь живет и работает в Могилеве. Он начальник главного управления по здравоохранению областного исполнительного комитета, можно сказать, главный врач области. Многим читателям известно, что он наш, горецкий. Здесь родился, учился. В родном городе начинал трудовую карьеру хирургом. Вырос до главврача УЗ «Горецкая ЦРБ».

 

«Горецкий вестник» для меня – это глоток свежего воздуха с родины». Александр Жилин – о «районке»

 

На его период руководства пришлось бурное время подготовки к «Дожинкам», окончание строительства важнейшего для города объекта с многолетней «бородой» — пресловутого хирургического корпуса. Александр Дмитриевич был героем пуб­ликации в районной газете. Именно по итогам плодотворного «дожиночного» 2012-го Жилин был удостоен почетного звания «Человек года».

«С районной газетой, с журналистами у меня связано многое. Этой интересной профессии посвятил свою жизнь мой дядя Михаил Жилин. Кстати, начинал он корреспондентом в Горецкой районной газете, тогда это был “Ленінскі шлях”. А после окончания университета уехал на Камчатку, где живет и сейчас. Приятно, что горецкая «районка» дала ему путевку в большую жизнь: дядя работал в «Камчатской правде», ТАСС, он автор нескольких книг, член Союза писателей России.

Горецкая «районка» сегодня для меня — это, образно говоря, глоток свежего воздуха с родины. Ведь для каждого человека малая родина — понятие святое. Постоянно интересуюсь местными новостями. Ведь здесь живет столько знакомых, друзей… И хоть Горки не за тысячи верст от Могилева, я здесь часто бываю, но, благодаря оперативности, с которой работают горецкие журналисты, о последних событиях в районе узнаю именно из газеты, а еще быстрее — на информационном портале «Горацкага весніка». Думаю, что в следующем году Горки буду посещать еще чаще, потому что назначен ответственным от облисполкома, свое­образным куратором района.

Недавно семьей разбирали свои архивы. В них сохранился номер газеты 2013 года, в котором опубликован очерк о главвраче. С интересом прочитали его дочери. Было очень приятно! Думаю, во многих семьях есть такие реликвии, которые не стыдно показать и детям, и внукам. И все это заслуга местной газеты.

 

Не представляю, как жить в городе и районе и не знать, что здесь происходит. С помощью газеты можно порадоваться успехам соседей, коллег, узнать о важных событиях на предприятиях, в организациях, найти ответы на какие-то свои житейские вопросы. Изданий сегодня много, но ни одно из них не дает такой широкой картины местной жизни, как «Горацкі веснік». Тем и ценна районная газета.

Мне искренне хочется пожелать родному городу, всем его жителям, конечно же, главного человеческого богатства — здоровья и всех земных благ. Районной газете желаю достойно выполнять свою функцию летописца нашего родного края».

Редакция же в свою очередь напоминает нашим дорогим друзьям, что считанные дни остаются не только до конца года, но и до завершения подписки на первое полугодие и первый квартал 2019 года. Ее традиционно можно оформить в отделениях почтовой связи, у почтальонов и через сис­тему «Расчет» (ЕРИП). Кстати, квитанция о подписке на «Горацкі веснік» может стать неплохим подарком вашим родителям, близким, друзьям.

Хотите знать, кто еще из известных людей в нашей большой читательской семье? Ждите следующих номеров «Горацкага весніка»!


 
Теги: Новости, Минск
 
 
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  Газету «Горецкий вестник» читают не только в нашем городе и районе. У «районки» есть подписчики в Минске, Могилеве, Шклове, Мстиславле, Дрибине. А PDF-версию газеты...
 
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