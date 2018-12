Учёные назвали три самых влиятельных фильма в истории человечества

Новости мира. 28 декабря в мире отмечается Международный день кино. Эта дата приурочена к первому платному киносеансу в Париже в подвале «Гран-кафе» на бульваре Капуцинок 28 декабря 1895 года.

В честь прошедшего вчера праздника, мы решили рассказать о трёх фильмах, которые математики назвали самыми влиятельными в истории человечества.

Как сообщает Applied Network Science, в своём исследовании итальянские учёные отталкивались от того, насколько серьёзное влияние фильм оказал на кинематограф, и как часто он цитируется. Исследовательской площадкой был сайт Internet Movie Database (IMDb).

В предисловии к своей работе исследователи отметили, что настоящее влияние фильма определяется временем. Когда кинокартина только выходит на экраны, серьёзное значение могут иметь реклама и тенденции. Успех фильма часто определяется мнением критиков и кассовыми сборами, но настоящее место кинокартины в истории человечества показывает время.

В этом исследовании учёные изучали, насколько часто заимствуются некоторые идеи из других фильмов, их сюжетные ходы, как часто создатели кинокартин делают отсылки (и «пасхалки») к тому или иному фильму. Также принималась во внимание дальнейшая карьера режиссёров и актёров, после выхода кинокартины на экраны.



Всего было проанализировано более 47 тысяч фильмов 26 жанров, 22 тысячи режиссёров, 255 тысяч актёров и 143 тысячи актрис. Отмечается, что отобранные кинокартины были сняты в 157 странах, но почти 90% из них были созданы в США. В итоге учёные составили топ-20 самых влиятельных фильмов.

На первом месте «Волшебник из страны Оз». Фильм был выпущен в 1939 году. Это самая известная и коммерчески успешная экранизация романа 1900 года «Удивительный волшебник из страны Оз».

В год своего выхода кинокартина была номинирована на шесть «Оскаров», в двух из которых смогла победить – лучшая музыка и лучшая оригинальная песня «Over the Rainbow». К слову, эта песня по мнению респондентов Американской звукозаписывающей ассоциации была признана лучшей из всех созданных в 20 веке.

В 1998 году «Волшебник из страны Оз» находился на 6 строчке в списке 100 лучших американских фильмов за 100 лет по версии Американского института киноискусства (АИИ). В 2007 году кинокартина переместилась на 10 строчку.



На втором месте «Звёздные войны», первый эпизод фильма вышел в 1977 году. В 1978 году кинокартина была номинирована на двенадцать «Оскаров» и одержала семь побед: «Лучшая музыка к фильму», «Лучший монтаж», «Лучшая работа художника», «Лучший дизайн костюмов», «Лучший звук», «Лучшие визуальные эффекты» и «Премия за особые достижения».

Это целая фантастическая эпопея, по которой создаются книги, комиксы, видеоигры, игрушки и так далее. Фраза «Да пребудет с тобой сила» является одной из любимых реплик кинозрителей. На основе данной цитаты был выбран день для неофициального «Дня Звёздных войн». Он отмечается 4 мая, поскольку фраза «May the Force be with you» созвучна с «May the fourth be with you» (Да пребудет с тобой 4 мая).

В 1998 году фильм «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда» находился на 15 строчке в списке 100 лучших американских фильмов по версии АИИ. В 2007 году кинокартина переместилась на 13 строчку.



На третьем месте американский психологический хоррор «Психо», снятый в 1960 году. Сперва фильм был слабо оценён критиками, но огромные по тем временам кассовые сборы переубедили экспертов, что привело к четырём номинациям на «Оскар».

Из интересных фактов можно упомянуть, что режиссёр и продюсер фильма Альфред Хичкок показал крупным планом глаза убитой Мэрион. Зрачки у актрисы были узкими. После этого он получил множество писем от офтальмологов, которые объяснили, что после смерти зрачки у человека расширяются. Врачи также посоветовали использовать капли Белладонны, чтобы искусственно расширить зрачки. Хичкок учёл их совет в дальнейших своих работах ошибку не повторял.

В 1998 году «Психо» находился на 18 строчке в списке 100 лучших американских фильмов по версии АИИ. В 2007 году кинокартина поднялась на 14 строчку.



В двадцатке самых влиятельных фильмов «Гражданин Кейн» оказался на 7 месте из двадцати, а «Крёстный отец» – на 13 месте, хотя эти кинокартины занимают первое и второе места соответственно в списке 100 лучших фильмов по версии АИИ.

Что касается людей, оказавших серьёзное влияние на кинематограф, то положение дел таково. Самым значимым режиссёром признан Альфред Хичкок, на втором месте Стивен Спилберг . Знаменитый Квентин Тарантино занимает 12 строчку.

Среди актёров на первом месте Сэмюэл Лерой Джексон, на втором – Клинт Иствуд , на четвёртом – Арнольд Шварценеггер , на седьмом – Брюс Уиллис , на одиннадцатом – Роберт Де Ниро, на пятнадцатом – Дэнни Трехо , на шестнадцатом – Кристофер Ли, на восемнадцатом – Джонни Депп .

