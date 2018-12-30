Организация помощи детям-инвалидам поздравила случчан с Новым годом





Второй год подряд за несколько недель до Нового года Слуцкая первичная организация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам проводит благотворительную акцию «Лучик Надежды» по сбору новогодних подарков для ребят с инвалидностью.

Товары, которые были собраны в период акции, были распределены между членами организации. К тому же, очень большой вклад внесла Слуцкая епархия, которой сформирован 31 подарок.

В преддверии Нового года, 29 декабря, Дед Мороз и Снегурочка промчались на санях с волшебными оленями по домам и поздравили ребят. Транспорт предоставила семья, не равнодушная к чужим проблемам: люди оставили все домашние заботы, связанные с подготовкой к Новому году и уделили внимание инвалидам.

Много Слуцких и Солигорских предприятий, индивидуальных предпринимателей и просто не равнодушных людей оказали нам помощь и поддержку в подготовке и формированию новогодних подарков. Только благодаря Вам, Нашим дарителям, состоялся просто волшебный праздник для наших детей Новый год! Желаем Вам веселых зимних праздников и удачи на протяжении всего наступающего года! Пусть этот год осуществит Ваши мечты и близкие, родные люди будут рядом. Пусть в Вашей душе всегда горит огонь любви, а в доме царят уют, мир, покой и достаток. Желаем Вам душевного спокойствия, уверенности и счастья. Верьте, что Ваше будущее прекрасно! И пусть у Вас всегда будут силы сделать его таким, удержать свое счастье и приумножить его!

























































Слуцкая первичная организация Белорусской Ассоциации

помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам