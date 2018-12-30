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Организация помощи детям-инвалидам поздравила случчан с Новым годом
31.12.2018 — Разное | Слуцк Город
Второй год подряд за несколько недель до Нового года Слуцкая первичная организация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам проводит благотворительную акцию «Лучик Надежды» по сбору новогодних подарков для ребят с инвалидностью.
Товары, которые были собраны в период акции, были распределены между членами организации. К тому же, очень большой вклад внесла Слуцкая епархия, которой сформирован 31 подарок.
В преддверии Нового года, 29 декабря, Дед Мороз и Снегурочка промчались на санях с волшебными оленями по домам и поздравили ребят. Транспорт предоставила семья, не равнодушная к чужим проблемам: люди оставили все домашние заботы, связанные с подготовкой к Новому году и уделили внимание инвалидам.
Слуцкая первичная организация Белорусской Ассоциации
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Второй год подряд Слуцкая первичная организация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам проводит благотворительную акцию «Лучик Надежды» по сбору...
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