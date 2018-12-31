ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лученок, Капский, Дементей: кого потеряла Беларусь в 2018 году

31.12.2018 23:28 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Время неумолимо. Мир в уходящем году стал меньше на Стивена Хокинга, Монсеррат Кабалье, Кофи Аннана и Николая Караченцова. 2018 год не обошёлся без потерь и для Беларуси, рассказали в фильме «Наш 2018-ый»..

Лученок, Капский, Дементей: кого потеряла Беларусь в 2018 году

Николай Кириченко. Белорусский Челентано. Удивительное сочетание украинского и армянского темперамента, ну и конечно, его фирменная итальянская улыбка. Маэстро Феллини и князь Ягайло. Сотня ролей в театре и кино. Играл до последних дней.

Лученок, Капский, Дементей: кого потеряла Беларусь в 2018 году

Анатолий Капский. Ярчайшая личность белорусского футбола. Фантастическая и неукротимая целеустремлённость. Его знаменитый БАТЭ стал непобеждаемым, а в родном Борисове построили лучший стадион. Работал по 20 часов в сутки и всё принимал близко к сердцу. Мало кто знал, но борьбу с недугом вёл почти всю свою жизнь. Умер, но ушёл непобеждённым. 

Лученок, Капский, Дементей: кого потеряла Беларусь в 2018 году

Иосиф Залуцкий. Крупный учёный-онколог. Самой сложной области медицины отдал несколько десятков лет. Первым в СНГ обосновал необходимость микрохирургических методов в онкологии. Возвращал к нормальной жизни даже самых сложных пациентов. А ещё призывал бороться со стрессами. Доказал, что именно они могут влиять на развитие рака. Сам страдал от онкологического заболевания.

Лученок, Капский, Дементей: кого потеряла Беларусь в 2018 году

Игорь Лученок. Без его хитов сложно представить белорусскую и советскую песенную культуру на все времена: «Алеся», «Журавли на Полесье летят», «Майский вальс», ну и конечно, знаменитая «Спадчына». Его «Песню пра Мінск» каждый час отбивают куранты столичной ратуши. Легендарный композитор и скромный человек. О таких говорят – ушла целая эпоха.

Лученок, Капский, Дементей: кого потеряла Беларусь в 2018 году

Николай Дементей. Заметная фигура в белорусской политике в самые трудные годы – время распада Советского Союза, о чём он всегда сожалел. Последний руководитель  Верховного совета БССР. При нём в 1990 году подписана декларация о государственном суверенитете. Сделал немало и для современного белорусского законотворчества. Принципиальный руководитель, настоящий патриот.

Лученок, Капский, Дементей: кого потеряла Беларусь в 2018 году

Эдуард Зарицкий. Народный композитор-песенник. Его музыка в репертуаре «звёзд» первой величины – сначала советской, потом белорусской и российской эстрады. Положил на ноты стихи Мицкевича, Коласа и Короткевича. Но самым сложным считал писать музыку для детей. В молодости увлечённый КВН-щик и даже чемпион Советского Союза. Удивительно светлый человек.

Лученок, Капский, Дементей: кого потеряла Беларусь в 2018 году

Иосиф Воронович. Выдающийся белорусский нейрохирург и травматолог. Поставил на поток самые сложные операции на позвоночнике. Создатель центра спинальной травмы и первой круглосуточной нейрохирургической бригады. Лично оперировал и консультировал в 80 лет. Блестящий учёный, золотые руки.

Лученок, Капский, Дементей: кого потеряла Беларусь в 2018 году

Геннадий Гарбук. Он умел создавать характеры – настоящие, белорусские. «Звезда» из той самой плеяды блистательных «купаловцев». 55 сезонов на одной сцене. А ещё – в кино. Василь, а позже Чернушка в «Людях на болоте»,  Ходас в «Белых росах», что принесли ему всесоюзную славу. Но своей главной ролью считал Петрака в «Знаке беды». Играл, как жил.
 
 
Ссылка на источник 85
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Время неумолимо. Мир в уходящем году стал меньше на Стивена Хокинга, Монсеррат Кабалье, Кофи Аннана и Николая Караченцова. 2018 год не обошёлся без потерь и для...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Моментально, секунды полторы – она кинула нам плед». История о спасении ребёнка, которая никого не оставила равнодушным
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.12.2018
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика