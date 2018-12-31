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«Лег спать в полдвенадцатого». Как минчане встретили Новый год и утро 1 января на пробежке

01.01.2019 21:33 — Разное | Tut.by  
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Для любителей спорта в Минске провели два забега — в ночь 31 декабря и утром 1 января. GO.TUT.BY узнал, кто в праздничные дни предпочел кроссовки, а не оливье с шампанским.

Как бежали в Новый год


Фото: из личного архива бегового клуба «Виктория»

У организованного клубом «Виктория» «Забега в новогоднюю ночь» было около сотни участников.

— Стартовали и финишировали возле елки у Дворца спорта, — поделилась ночными впечатлениями заместитель председателя клуба любителей бега «Виктория» Нина Коваль. — Общались, поздравляли друг друга, слушали на бегу радио, после финиша — концерт, любовались иллюминацией и фейерверками. Многие пришли семьями: идея встретить Новый год в эпицентре праздника привлекла и бегунов, и небегающих участников.

1 января Нина снова за сборами на дневную пробежку: ночные 4 км были вчера, а сегодня опять хочется движения.

Как бежали утром 1 января


Фото: из личного архива Ирины Дергач

Едва разошлись по домам участники «Забега в новогоднюю ночь», как перед стеклянными дверями гардероба Дворца спорта замаячили первые участники забега «Утринос» команды «Крылья Ангелов».

Олег Янцевич привел на «Утринос» свою маму Татьяну и девушку Анфису Астапенко. Накануне они вместе встречали Новый год без алкоголя и с низкокалорийными блюдами, ведь Анфиса — основатель и руководитель сервиса по планированию недельного меню.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by t_labaznova (@t_labaznova) on Jan 1, 2019 at 3:37am PST

— Вчера было немного непривычно за столом, зато сегодня чувствую себя прекрасно! И очень рада, что сын не только занимается бегом, но и помогает тем, кому его помощь нужна, — говорила Татьяна Янцевич, накрывая стол в фойе Дворца спорта.

Небегающие участники «Утриноса» позаботились о горячем чае и выпечке для финишеров. Еще одна категория любителей ЗОЖ, которые пришли в 9 утра на забег, не намереваясь бежать, — это волонтеры из Минского велосипедного общества. Если кто-то из минчан видел сегодня утром в центре города Деда Мороза на велике, знайте, что он всю ночь развозил подарки детям и веселил взрослых, а утром лихо нарезал «десятку» вместе с «Крыльями».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by АВТО ИЗ АМЕРИКИ

 
Теги: Минск
 
 
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GO.TUT.BY узнал, кто в праздничные дни предпочел кроссовки, а не оливье с шампанским.
 
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