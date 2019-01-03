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Ожидания белорусов от 2019 года
04.01.2019 — Разное | Новости Хотимска
В декабре 2018 года был проведен социологический опрос взрослого населения Беларуси (18 лет и старше) об ожиданиях от 2019 года.
Каким будет 2019 год для Беларуси?
удачным — 73*;
неудачным (тяжелым) — 13;
затрудняюсь ответить — 14.
Каким будет наступающий год для вас лично?
удачным — 78;
неудачным (тяжелым) — 7;
затрудняюсь ответить — 15.
Исполнения каких новогодних желаний вы ждете от 2019 года?**
поправить здоровье — 42;
улучшить материальное положение — 39;
сделать ремонт — 23;
съездить за границу — 19;
купить, поменять автомобиль — 17;
начать вести активный образ жизни, заняться спортом — 16,5;
отказаться от некоторых привычек (курение, неправильное питание) — 16;
найти или поменять работу — 14,5;
обзавестись жильем — 14;
получить образование, повысить квалификацию — 13;
расширить семью (родить ребенка) — 10,5;
создать семью — 7.
Объем выборки составляет 1 тыс. респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,1%.
* Здесь и далее в % от числа опрошенных.
** Сумма ответов составляет более 100%, поскольку можно было выбрать несколько вариантов.
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В декабре 2018 года был проведен социологический опрос взрослого населения Беларуси (18 лет и старше) об ожиданиях от 2019 года. Каким будет 2019 год для Беларуси? удачным...
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