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Ожидания белорусов от 2019 года

04.01.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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В декабре 2018 года был проведен социологический опрос взрослого населения Беларуси (18 лет и старше) об ожиданиях от 2019 года.

Каким будет 2019 год для Беларуси?

удачным — 73*;

неудачным (тяжелым) — 13;

затрудняюсь ответить — 14.

Каким будет наступающий год для вас лично?

удачным — 78;

неудачным (тяжелым) — 7;

затрудняюсь ответить — 15.

Исполнения каких новогодних желаний вы ждете от 2019 года?**

поправить здоровье — 42;

улучшить материальное положение — 39;

сделать ремонт — 23;

съездить за границу — 19;

купить, поменять автомобиль — 17;

начать вести активный образ жизни, заняться спортом — 16,5;

отказаться от некоторых привычек (курение, неправильное питание) — 16;

найти или поменять работу — 14,5;

обзавестись жильем — 14;

получить образование, повысить квалификацию — 13;

расширить семью (родить ребенка) — 10,5;

создать семью — 7.

Объем выборки составляет 1 тыс. респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,1%.

* Здесь и далее в % от числа опрошенных.

** Сумма ответов составляет более 100%, поскольку можно было выбрать несколько вариантов.

 
 
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В декабре 2018 года был проведен социологический опрос взрослого населения Беларуси (18 лет и старше) об ожиданиях от 2019 года. Каким будет 2019 год для Беларуси? удачным...
 
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