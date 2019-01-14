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Водителя, который насмерть сбил велосипедиста под Слуцком, задержали на границе. Фуру он бросил
Инспекторы задержали водителя фуры, который под Слуцком насмерть сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП. Об этом
Напомним,
— Фуру, которая совершила наезд, инспекторы обнаружили в течение двух часов. Сам 51-летний водитель, житель иностранного государства, был задержан на территории таможенного терминала, — рассказали в ГАИ.
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Напомним, авария произошла утром 14 января на 74-м километре трассы Р91 Осиповичи - Барановичи.
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