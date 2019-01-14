Водителя, который насмерть сбил велосипедиста под Слуцком, задержали на границе. Фуру он бросил

Инспекторы задержали водителя фуры, который под Слуцком насмерть сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.

Фото: ГАИ Минской области

Напомним, авария произошла утром 14 января на 74-м километре трассы Р91 Осиповичи — Барановичи: водитель фуры Volvo при обгоне совершил наезд на 32-летнего велосипедиста, который двигался по краю проезжей части по встречной полосе. От полученных травм последний умер. Водитель большегруза с места происшествия скрылся.

— Фуру, которая совершила наезд, инспекторы обнаружили в течение двух часов. Сам 51-летний водитель, житель иностранного государства, был задержан на территории таможенного терминала, — рассказали в ГАИ.