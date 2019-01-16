«Или храм в коровнике, или школа с бассейном»: обсуждение нового жилого района в Сухарево

Вчера во Фрунзенском районе Минска презентовали проект детального планирования нового большого микрорайона в Сухарево. На территории в 170 гектар запланировано строительство многоквартирных жилых домов и объектов социальной инфраструктуры. В их числе — школа с бассейном, детсад, детская поликлиника, торговый центр. Но для существующей там частной усадебной застройки планы градостроителей ничего хорошего не сулят — вдоль улиц Школьной, Маршала Лосика, Мачульского собираются снести 79 усадебных домов. Под бульдозер планируется пустить и здание полноевангельской церкви «Новая жизнь».



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Презентация проходила в актовом зале школы № 6 по улице Янковского при полном аншлаге.

Собственно, ознакомление с ПДП было кратким и понятным — главный архитектор проекта из УП «Минскпроект» Михаил Ключенович зачитал уже известные большинству собравшихся основные показатели: население района увеличится с 12,3 тысяч до почти 28 тысяч, жилая застройка составит 100 гектар, планируется построить 7311 квартир. То есть, на месте полей и прилегающей к ним бывшей деревни Сухарево должен появиться район, сопоставимый по размерам и населению среднему белорусскому райцентру.





Существующую жилую застройку планируют уплотнить новыми жилыми домами средней и повышенной этажности. Градостроители хотят обеспечить каждую квартиру одним машино-местом. Чтобы этот план реализовать, среди жилой застройки и в коммунальных зонах построят паркинги.

Еще для жителей нового района построят несколько детских садов и школ, поликлинику и длинный список объектов соцбыткульта.

Проектируемая территория площадью 170 га расположена большей частью в пределах южной окраины Фрунзенского и западной окраины Московского административных районов г. Минска. Территория ограничена: -с севера — северная граница ландшафтно-рекреационной зоны 334 ЛР, -с северо-востока — улица Рафиева; -с востока — улица Горецкого, территория ландшафтно-рекреационной зоны 333 ЛР; -с юго-запада — территория ландшафтно-рекреационной зоны 334 ЛР.





Но собравшиеся явно не собирались конспектировать показатели из ПДП. Когда цифры закончились, архитектору и представителям районной администрации посыпались вопросы. Владельцев 79 частных домов вдоль улиц Школьной, Маршала Лосика, Мачульского намеченных под снос интересовало, как было принято решения о сносе без общественного обсуждения с их участием?

— Город по закону имеет право на любой территории вести градостроительную деятельность, — заявил Михаил Ключенович.





Чем вызвал бурю негодования в зале: «Творят что хотят!»

Были в зале и прихожане полноевангельской церкви «Новая жизнь». Они возмущались, что их храм в бывшем коровнике опять хотят сносить. По задумке градостроителей на месте здания церкви запланировано построить школу с бассейном. По словам архитектора построить учебное заведение рядом или в другом месте почему-то нельзя.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

С пламенной речью в защиту церкви «Новая жизнь» выступил политик Виталий Римашевский.

— Я призываю белорусские власти в лице исполкома не устраивать здесь провокаций, — заявил он. — Прекратите провоцировать людей на выступления, потому что они будут защищать свои интересы, своих детей, свою жизнь и свое право молиться.

Представителю «Минскпроекта» посыпались претензии к уже запроектированным и построенным кварталам рядом с проектируемой территорией:

— По улице Лосика построили дорогу — это нормальная дорога по вашему? А дворы новых домов, в которых уже не проехать? Так ведь туда впихнут еще два дома. Неужели вы этого не видите? Зачем нас еще уплотнять?





— Когда начинали строиться нам говорили — это будет коттеджный поселок вдоль русла реки Мышка. А теперь здесь строят многоэтажные дома, которые рушатся. 28-ой дом сдали в феврале, а в августе его уже ремонтировали! Хотя мы говорили, что под землей — русло реки Мышка. Как можно было проектировать здесь такие дома? Как можно этих, как вы говорите, социальных людей селить в них? Они собирали деньги, крохи и строились, а сейчас не знают, как перепродать это жилье. Это нормально, это государственный подход? Зачем вы строите районы, из которых выехать нельзя, с ребенком выйти нельзя, погулять нельзя?





В разгар обсуждения вопроса нужен ли местным жителям ПДП в таком виде, было предложено проголосовать против проекта — зал дружно поднял руки. Однако представитель администрации объявила результаты голосования незаконным. «У нас презентация, а не обсуждение. Мы обязаны донести вам информацию, чтобы потом не было претензий, что мы вас не спросили. Голоса здесь никто подсчитывать не будет», — объяснила она.

У экологов тоже был вопрос — почему не дожидаясь утверждения ПДП, УКС Фрунзенского района приступил к вырубке деревьев и земляным работам в районе улицы Маршала Лосика?

— Это было незаконно, работы на данный момент остановлены, — уверила Ирина Савицкая, заместитель главы администрации Фрунзенского района.

Люди также интересовались, почему 30 лет этот район не застраивался многоэтажным жильем — не потому ли, что территория считалась зоной особого загрязнения от ТЭЦ?

— Этот район размещен согласно генплана, — ответил главный архитектор проекта. — Если вас волнует эта проблема, то вы ее должны были поднимать на обсуждении генплана города.





— Я житель улицы Кузнечная, купили участок в 2003 году, построились. В 2006 году нас уже хотели сносить, в том числе и церковь. Люди начали бунтовать. В итоге снесли только ветхие дома, хорошие оставили. Почему сейчас так не сделать — не прийти в каждый дом и не спросить у владельца, хочет ли он чтобы его снесли? Кто-то же мечтает переехать в квартиру, а кто-то нет. Учтите наше мнения, откорректируйте проект с учетом пожеланий людей.

— Кто не хочет, чтобы его сносили, пишите в книгу замечаний администрации, — подсказал выход главный архитектор ПДП.

Заместитель начальника управления архитектуры и строительства Фрунзенского района Павел Тумас пообещал, что проект можно будет скорректировать и мнение людей будет учтено.

Выразить свои замечания и предложения можно в журнале регистрации письменных замечаний и предложений в фойе средней школа № 6 по адресу: ул. Янковского, д. 23. Также их можно направить в администрации Фрунзенского и Московского районов.