Интерес белорусов к общественным баням растет

В 2018 году услугами общих отделениях минских городских бань воспользовалось 282 158 человек, сообщает агентство "Минск-Новости" со ссылкой на директора УП "Городские бани" Анатолия Марченко.

Это на 8,5% больше, чем в позапрошлом году, когда бани посетило 258 437 клиентов.

"Увеличение количества посетителей обусловлено тем, что в состав УП "Городские бани" по инициативе администрации Фрунзенского района вновь включен и в июле минувшего года начал функционировать БОК "Сухарево", который несколько лет находился в ведении ФОК Фрунзенского района", - отметил А. Марченко.