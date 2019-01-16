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Интерес белорусов к общественным баням растет

17.01.2019 08:03 — Разное | Интерфакс  
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В 2018 году услугами общих отделениях минских городских бань воспользовалось 282 158 человек, сообщает агентство "Минск-Новости" со ссылкой на директора УП "Городские бани" Анатолия Марченко.

Это на 8,5% больше, чем в позапрошлом году, когда бани посетило 258 437 клиентов.

"Увеличение количества посетителей обусловлено тем, что в состав УП "Городские бани" по инициативе администрации Фрунзенского района вновь включен и в июле минувшего года начал функционировать БОК "Сухарево", который несколько лет находился в ведении ФОК Фрунзенского района", - отметил А. Марченко.

 
Теги: Минск
 
 
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В 2018 году услугами общих отделениях минских городских бань воспользовалось 282 158 человек, сообщает агентство "Минск-Новости" со ссылкой на директора УП "Городские...
 
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