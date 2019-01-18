|
Молодые военнослужащие-водители совершили 50 километровый марш
19.01.2019 15:46 — Разное | Виртуальный Брест
В 48 отдельном батальоне радиоэлектронной борьбы вчера прошел завершающий этап подготовки военнослужащих-водителей из числа нового пополнения – 50 километровый марш.
В период с 3 по 18 января проходила подготовка по Правилам дорожного движения, техническому устройству и обслуживанию техники. В ходе марша были отработаны практические вопросы по передвижению в составе автомобильной колонны, действиям водителей и старших машин в различных вне штатных ситуациях.
Основу техники, участвующей в марше, составили «УРАЛы», «КамАЗы» и «ЗИЛы».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 48 отдельном батальоне радиоэлектронной борьбы вчера прошел завершающий этап подготовки военнослужащих-водителей из числа нового пополнения – 50 километровый...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)