Молодые военнослужащие-водители совершили 50 километровый марш

В 48 отдельном батальоне радиоэлектронной борьбы вчера прошел завершающий этап подготовки военнослужащих-водителей из числа нового пополнения – 50 километровый марш.



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В период с 3 по 18 января проходила подготовка по Правилам дорожного движения, техническому устройству и обслуживанию техники. В ходе марша были отработаны практические вопросы по передвижению в составе автомобильной колонны, действиям водителей и старших машин в различных вне штатных ситуациях.



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Основу техники, участвующей в марше, составили «УРАЛы», «КамАЗы» и «ЗИЛы».