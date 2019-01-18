Святая вода: что с ней можно делать, а что нельзя

Правда ли, что святая вода не портится? Можно ли святую воду выливать? Что делать, если не успел запасти святую воду?

Начнем с праздника Крещения Господня: 19 января вечером, как ни странно, Крещение не заканчивается. Праздник Крещения Господня, или Святого Богоявления длится 8 дней, пишет rg.ru. В Церкви говорят "праздник Крещения Господня имеет 8 дней попразднства", то есть с 19 января до 27 января в храмах звучат молитвословия, посвященные именно Крещению Иисуса Христа. И только 27 января проходит "отдание праздника Крещения, или Богоявления" - в последний раз в этом году торжественно исполняются молитвословия самого праздника. С длительностью праздника Крещения разобрались. Перейдем к ответам на вопросы о святой воде. пишетИ только 27 января проходит "отдание праздника Крещения, или Богоявления" - в последний раз в этом году торжественно исполняются молитвословия самого праздника. С длительностью праздника Крещения разобрались. Перейдем к ответам на вопросы о святой воде.





1. Что такое святая вода? Обычная по происхождению и составу вода, которая после совершения особого молебна приобрела освящающие, благодатные и исцеляющие свойства. Молебен называется водоосвящением, или водосвятием.





2. Для чего используют святую воду? В православной Церкви святая вода считается источником Божьей благодати в таинственном освящении всех и всего. Она сопровождает верующего с момента его крещения и до упокоения: тело усопшего, гроб, и даже земля на кладбище кропятся святой водой. Святая вода сопутствует верующему всю его жизнь, и не только в болезнях. Святой водой благословляют путешествующего, окропляют учащихся перед началом обучения. Освящают дом - перед началом строительства, и потом, когда мы там уже живем. И, конечно, святой водой окропляют все предметы церкви, имеющие священное назначение.





3. На основании чего святой воде приписывают такую силу? На основании опыта миллионов. Специально не стану ссылаться на древних отцов Церкви, процитирую людей просвещенных. "Освященная вода, - писал образованнейший человек XIX века, богослов, профессор, святитель Димитрий Херсонский (в миру Климент Иванович Муретов, 1811 - 1883 гг.), - имеет силы к освящению душ и телес всех, пользующихся ею". Другой наш святой, преподобный Серафим Вырицкий (в миру Василий Николаевич Муравьев, 1866 - 1949 гг.), на долю которого выпала жизнь в крайне сложный и трагичный период нашей Родины, человек глубочайшего ума, наделенный даром прозрения, сам много болевший, всегда советовал окроплять крещенской водой продукты и всю пищу. По свидетельству очевидцев, когда кто-нибудь болел, преподобный Серафим благословлял принимать по столовой ложке освященной воды через каждый час. Считал, что сильнее лекарств, чем святая вода и освященное масло, нет.





А вот совет не только священнослужителя и богослова, но и гениального хирурга, основоположника метода региональной анестезии, автора всемирно известного учебника "Очерки гнойной хирургии", врача, спасшего без преувеличения в прямом медицинском смысле этого слова десятки тысяч больных. "Пейте святую воду как можно чаще. Это самое лучшее и наиболее эффективное лекарство. Говорю не только как священник, но и как врач. Из моего опыта в медицине", - учил святитель Лука Войно-Ясенецкий (1877 - 1961 гг.).





4. Как действует святая вода? Святая вода не магическая панацея, она имеет силу только если в нас живет вера, покаяние, смирение и милосердие. В молитве на освящение воды есть такое прошение к Богу: "...соделай, чтобы она [вода] силою, действием и благодатию Пресвятого Духа, явилась для всех с верою пьющих ее, принимающих и окропляющихся ею рабов Твоих грехов прощением, освобождением от страстей, избавлением от всякого зла, умножением добродетелей, исцелением болезней..". То есть святая вода не только исцеляет от болезней духовных и физических, но и освобождает нас от страстей, что, по мнению отцов Церкви, является причиной наших болезней, защищает от зла, направляет нас к добру. Только вот автоматизма тут нет: выпил святой воды, окропил ею дом, и порядок. Святитель Феофан Затворник (Георгий Васильевич Говоров, 1815 -1894 гг.) сформулировал условия, при которых святая вода действует. "Вся благодать, идущая от Бога через святой Крест, святые иконы, святую воду, мощи, освященный хлеб и другое, включая Святейшее Причастие Тела и Крови Христовых, - имеет силу лишь для тех, кто достоин этой благодати через покаянные молитвы, покаяние, смирение, служение людям, дела милосердия и проявление других добродетелей христианских", - пишет святой. Но если этого нет, если нет сердечной, искренней веры, если нет покаяния и покаянной молитвы, если нет смирения, нет служения людям и дел милосердия, то благодать этих святынь не спасет, "она не действует автоматически, и бесполезна для нечестивых и мнимых христиан, лишенных этих добродетелей".









5. Как принимать святую воду? Водой нужно пользоваться благоговейно. По традиции святую воду принимают натощак по утрам, что объяснимо: первым делом человек вкушает святыню, а потом уже приступает к обычной пище. Что касается оставшихся суток, то в Типиконе, книге, фиксирующей церковные правила, сказано, что неразумно воздерживаться от святой воды по причине употребления пищи: "Да будет известно всем: отлучающие себя от святой воды по той причине, что уже вкусили пищу, не доброе творят, ибо благодать Божия дана на освящение миру и всей твари. Так же и кропим ею всюду, и во всяких нечистых местах, и даже под ногами нашими. И где же разум у тех, кто не пиет ее по причине вкушения пищи". То есть Церковь не запрещает пить святую воду в любое время и укоряет тех, кто считает, что пить ее не натощак нельзя. "В агиасме мы имеем не простую воду духовной значимости, но новое бытие, духовнотелесное бытие, взаимосвязанность неба и земли, благодати и вещества, и притом весьма тесное", - утверждает Церковь.





Святой водой можно помазывать больные места. Не делать компрессы, а помазываться, например, крестообразно. Дело не в количестве воды, не в длительности контакта ее с телом. Дело в соприкосновении со святыней, от которой вы тоже хотите получить благодать во исцеление. Делать все надо с молитвой.





6. Как хранить святую воду? Как обычную воду, только стоит подписать емкость, чтобы случайно не вылить и не использовать не по назначению, неблагоговейно.





7. Портится святая вода, или нет? Есть достоверные свидетельства того, что святая вода у верующих в лагерях, где они берегли святыню, как зеницу ока, не портилась даже после многих разбавлений. Не портится святая вода у многих и сейчас. На это нет простых объяснений, скорее всего надо вспомнить слова Христа: "По вере вашей да будет вам".





8. Что делать, если святая вода испортилась? Святую воду не выливают в раковину, не выплескивают на землю. Ее выливают в "непопираемое" место, то есть в то место, по которому не ходят люди (не попирают ногами) и не бегают собаки. Можно вылить воду в реку, можно в цветочный горшок, в чистое место под дерево.









9. Существует ошибочное мнение, будто есть разница между водой, освященной в Крещенский сочельник, накануне праздника Богоявления, 18 января, и собственно Крещенской водой, освященной 19 января. Это миф, и 18-го, и 19-го января вода освящается одним и тем же великим чином. Называется эта святая вода "великая агиасма", то есть великая святыня ("агиасма" на греческом - это "святыня"). В отличие от воды, освященной в другие дни. Такая вода называется "малая агиасма" и освящается она иначе.



