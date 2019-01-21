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В Орше легковушка сбила на переходе пенсионерку

21.01.2019 22:59 — Разное | UDF  
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Фото: УГАИ УВД Витебского облисполкома
Легковой автомобиль в Орше сбил на пешеходном переходе пенсионерку, женщину доставили в реанимацию, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Авария произошла сегодня около 16.00 на проспекте Текстильщиков. На нерегулируемом пешеходном переходе 25-летний житель Орши за рулем "Вольво" наехал на 62-летнюю женщину. В результате ДТП она получила травмы головы.

В Орше легковушка сбила на переходе пенсионерку

По факту ДТП проводится проверка.

 
 
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Легковой автомобиль в Орше сбил на пешеходном переходе пенсионерку, женщину доставили в реанимацию.
 
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