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В Орше легковушка сбила на переходе пенсионерку
Фото: УГАИ УВД Витебского облисполкома
Авария произошла сегодня около 16.00 на проспекте Текстильщиков. На нерегулируемом пешеходном переходе 25-летний житель Орши за рулем "Вольво" наехал на 62-летнюю женщину. В результате ДТП она получила травмы головы.
По факту ДТП проводится проверка.
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Легковой автомобиль в Орше сбил на пешеходном переходе пенсионерку, женщину доставили в реанимацию.
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