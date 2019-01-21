Инновации Bosch для мотоциклов и квадроциклов

Интеллектуальные системы помощи водителю, решения для сетевых подключений и новые технологии для силовых установок: у Bosch есть разработки для развития различных транспортных средств, в том числе мототехники. Для Bosch инновации и технологии – шаг к воплощению в жизнь концепции мобильности без перегрузки внимания и стресса, без дорожно-транспортных происшествий и со стремящимся к нулю уровнем вредных выбросов.

Усовершенствованные системы помощи водителю

Согласно расчетам Bosch, системы помощи, основанные на действии датчиков-радаров, способны предотвратить одно из семи дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклиста. Достоинство электронных ассистентов в том, что они всегда следят за ситуацией и реагируют быстрее, чем люди. Технология, лежащая в основе этих систем, использует датчик-радар, компоненты тормозов, электронные блоки двигателя и программно-аппаратные решения. Интеграция датчика-радара в оснащение мотоцикла дает возможность предоставить системам помощи водителю и средствам активной безопасности мотоцикла точную информацию об окружающей обстановке.

Функциональные возможности современных систем помощи водителю Bosch

Адаптивный круиз-контроль ACC

Движение в условиях интенсивного трафика и поддержание безопасной дистанции до транспортного средства впереди требует постоянной концентрации внимания, обеспечивая продолжительную нагрузку на нервную систему. Aдаптивный круиз-контроль регулирует скорость мотоцикла в соответствии с изменением скорости потока движения и поддерживает заданное расстояние до другого транспортного средства. Это помогает эффективно предотвращать дорожно-транспортные происшествия, связанные с несоблюдением безопасной дистанции. ACC не только предлагает мотоциклистам более комфортное передвижение, но и предоставляет им дополнительные возможности для контроля окружающей обстановки, особенно в условиях высокой плотности трафика.

Система предупреждения о возможном столкновении

При движении по дороге даже кратковременное снижение концентрации может иметь серьезные последствия. Компания Bosch разработала систему предупреждения о возможном столкновении, чтобы снизить риск наезда на транспортное средство впереди или, как минимум, смягчить его последствия. Электронный помощник активируется, как только мотоцикл начинает движение, и действует на любой скорости. Если система обнаруживает, что идущее впереди транспортное средство находится в опасной близости, и мотоциклист не реагирует на ситуацию, она предупреждает его акустическим или оптическим сигналом.

Система контроля мертвых зон

Эта система отслеживает попутный транспорт со всех сторон, чтобы помогать мотоциклисту безопасно перестраиваться в другую полосу движения. Датчик-радар служит «электронным глазом» системы контроля мертвых зон и замечает объекты вне прямого поля зрения водителя. Когда в мертвой зоне появляется автомобиль, система предупреждает мотоциклиста с помощью оптического сигнала, встроенного, например, в зеркала заднего вида.

Эволюция ABS

В 1984 году компания Bosch разработала и с тех пор постоянно совершенствует технологию ABS для мотоциклов. Уменьшенная и облегченная система для мототехники повышает безопасность двухколесных транспортных средств во всем мире. Все большее число стран, включая Европейский Союз, Японию, Индию, Тайвань, Бразилию, вводят ABS в состав обязательного оснащения мотоциклов или планируют такую меру в ближайшем будущем. Сегодня Bosch адаптирует эту систему безопасности для более широкого спектра транспортных средств, таких как квадроциклы и велосипеды с электроприводом.

Bosch запустил в производство первую серийную антиблокировочную тормозную систему для eBikes. Благодаря этой интеллектуальной и инновационной системе появилась возможность предотвращать блокировку переднего колеса на велосипедах с электрическим мотором, а также ограничить отрыв заднего колеса от поверхности. Устройство уменьшает тормозной путь, а также риск столкновения и опрокидывания двухколесных средств. По мнению аналитиков, исследующих дорожно-транспортные происшествия, с помощью ABS можно избежать почти четверти несчастных случаев с участием велосипедистов. Количество несчастных случаев, повлекших тяжелые травмы, может снизиться еще больше.

Bosch в сотрудничестве с компанией BRP осуществили первую в мире серийную установку ABS на квадроциклы (ATV). Модели BRP Outlander и Renegade оснащены системой Bosch ABS.

Решения для транспортных средств с электрической тягой

Мобильные решения для городской среды должны быть гибкими, доступными и, что еще важнее, эффективными. У компании Bosch уже сегодня есть электрические приводы для велосипедов, скутеров, мотоциклов и трехколесных транспортных средств. Помимо оснащения личного транспорта, разработки Bosch могут найти применение и в сфере грузоперевозок. На недавней выставке EICMA компания представила два электромобильных решения для коммерческого транспорта: двухколесный велосипед с корзиной для перевозки грузов, развивающий скорость до 25 км/час, и трехколесный велосипед, развивающий скорость до 45 км/час. Технологии Bosch для электромобилей охватывают не только область приводных систем и силовых агрегатов. Для концепции eScooter разработано специальное приложение. Оно интегрирует в себе информацию о транспортном средстве, функции онлайн-управления и социальную сеть. С помощью интуитивно понятного интерфейса пользователь может найти наиболее оптимальный для себя маршрут передвижения в каждой конкретной ситуации.

Новая улучшенная система контроля устойчивости мотоциклов MSC

Новая улучшенная система контроля устойчивости мотоцикла доступна в виде частично или полностью интегрированной функции. Габариты устройства были уменьшены на 35%, а вес – на 20% по сравнению с предыдущим, девятым поколением. Благодаря этому производителям техники стало проще встраивать устройство в конструкцию и оснащать системой мотоциклы меньших габаритов. В системе использованы самые современные технологии, первоначально разработанные для легковых автомобилей. В конструкции учтены функции, которые будут востребованы в будущем – к примеру, дополнение системы электронными ассистентами помощи водителю. Мировая премьера системы также состоялась на выставке EICMA.

Системы управления двигателем для мотоциклов

Электронная система управления двигателем – ключевая технология для соответствия экологическим нормам Евро 5 и BS 6 (Bharat stage 6) и разъемом OBD l/ll. Современные системы управления двигателем позволяют говорить о значительном повышении эффективности силовых установок по сравнению с карбюраторными системами. Так, снижение уровня выбросов CO2 может достигать 16% (в зависимости от конкретного применения). Блок управления является основным компонентом системы. Он представляет собой небольшой компьютер, который анализирует данные от датчиков, установленных на двигателе, и регулирует момент зажигания, а также работу системы впрыска топлива. Чтобы соответствовать будущим нормативам по выбросам, таким как Bharat Stage 6 в Индии, компания Bosch также разработала новый подогреваемый лямбда-зонд специально для двухколесных транспортных средств. Это устройство измеряет содержание кислорода в отработавших газах и помогает оптимизировать состав топливовоздушной смеси. Резьба M12 и продуманная конструкция обеспечивают компактную установку датчика. Планируемый ресурс компонента составляет около 100 тыс. км. Новый лямбда-зонд ожидает серийное производство уже в 2019 году.

Интегрированный кластер связи и технология mySPIN

Усовершенствованные системы помощи водителю требуют ориентированного на мотоциклистов HMI (человеко-машинного интерфейса), позволяющего визуализировать функции применительно к специфическим условиям эксплуатации мотоцикла. Интегрированный кластер подключения Bosch объединяет в одном устройстве традиционные спидометр, тахометр и другие приборы с широким спектром информационно-развлекательных функций. Устройство подключается к смартфону водителя через Bluetooth, и с помощью интуитивно понятных органов управления, расположенных на руле, мотоциклист может легко совершать и принимать телефонные звонки, получать доступ к спискам контактов и слушать музыку. Технология mySPIN обеспечивает дополнительные функциональные возможности: позволяет пользователям переносить информацию со смартфона на мотоцикл, скутер или квадроцикл. mySPIN предоставляет всем производителям техники открытую платформу с широким спектром опций. Технология имеет большой потенциал благодаря простоте использования и способности минимизировать отвлекающие факторы. Все это повышает комфорт и удобство вождения мотоцикла.