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Станислав Шушкевич: Путин хочет съесть Беларусь

18.02.2019 20:19 — Разное | Партизан  
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Что означает для Беларуси «глубокая интеграция».

Станислав Шушкевич: Путин хочет съесть Беларусь
RTVI
«Путин хочет съесть Беларусь, это совершенно очевидно, но благопристойным образом». Такую оценку углубленной интеграции, инициированной Кремлем в декабре 2018 года, дал первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич  в интервью RTVI.

Почти 20 лет отношения между Беларусью и Россией строились по принципу «газ и нефть в обмен на поцелуи».
- Но поцелуи имеют неточную рыночную цену, и меняются в зависимости от обстоятельств, - говорит политолог Валерий Карбалевич.
Пять лет назад Россию накрыл экономический и политический кризис, связанный с аннексией Крыма и агрессией на Донбассе. Именно тогда Москва изменила формулу взаимоотношений. «Наступил момент, когда в Кремле задумались: не слишком ли дорого обходится ухаживание за Беларусью? Хотите, чтобы мы кормили вас деньгами, - перестаньте кормить нас обещаниями», - отмечает автор сюжета Дмитрий Новиков.

- Кто-то начинает говорить глупости о вхождении в состав России. Во-первых, это невозможно, во-вторых, я убежден, что президент России таких мыслей не имеет, а президент Беларуси об этом очень честно сказал: никогда такого разговора не было, нет и не будет. Все это спекуляции и попытки нас поссорить, уверен первый заместитель председателя ЛДП Олег Гайдукевич.

Может ли нынешнее обострение между Минском и Кроемлем привести к появлению «зеленых человечков» в Беларуси?

- Белорусский майдан – ловушка как для Лукашенко, так и для оппозиции, - отмечает председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов. – Допустим, призываешь к смене власти через Площадь (у нас не майдан, у нас Площадь), то у Лукашенко всегда есть козырь, что под видом помощи могут прийти русские и останутся.

- Вопрос о том, что в Беларуси диктатура, волнует Запад гораздо меньше, чем угроза того, что Беларусь может быть присоединена к России, - считает Валерий Карбалевич. 

- Беларусь была, есть и будет суверенным государством. Смотрите, сколько лет прошло с момента развала СССР – мы стали полноценным независимым государством, мы состоялись, - резюмировал Олег Гайдукевич.

 
 
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