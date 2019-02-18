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Британка легла спать и неожиданно родила девочку
Эбони Стивенсон легла спать с легким недомоганием, а через четыре дня проснулась мамой. Девушка не подозревала что беременна.
Как оказалось, у 18-летней жительницы города Олдем — две матки. Одна из них продолжала менструльный цикл, поэтому Стивенсон даже не подозревала, что беременна.
Кроме того у девушки не было ярко выраженных признаков беременности, потому что матка с ребенком была расположена ближе к ее спине.
Как сообщается, Стивенсон легла спать второго декабря с небольшим недомоганием и головной болью.
Во сне у нее начались приступы, как выяснилось позже, из-за предэклампсии. Как сказала девушка, она не помнит, как после этого встала и отправилась в ванную, где у нее случился припадок.
Мать Эбони рассказывает, что у ее дочери внезапно вырос живот. Она вызвала скорую.
Через три часа после приступа Стивенсон отвезли в больницу, где ей в экстренном порядке сделали кесарево сечение.
«Настоящее чудо»
Шестого декабря Эбони Стивенсон пришла в сознание и узнала, что родила девочку весом 3,45 килограмм. По мнению врачей, девочка родилась точно в срок — Эбони вынашивала ее девять месяцев. Она назвала дочь Элоди.
«Впервые увидеть ребенка было для меня абсолютно нереальным ощущением. Как выход сознания из тела», — говорит она.
«Я боялась, что не подружусь с дочкой, потому что мне нужно было освоиться с мыслью о том, что она родилась. Но сейчас мне кажется, что она удивительная», — говорит Эбони Стивенсон.
Она увидела дочь сразу после того как очнулась: Элоди положили ей на грудь.
«Сначала я попросила, чтобы ее унесли, я запуталась и была уверена, что это какая-то ошибка», — рассказывает девушка.
«Но потом мама все мне объяснила в присутствии медсестер, и девочку вернули мне. Я в первый раз взяла ее на руки», — говорит Эбони.
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Как оказалось, у 18-летней жительницы города Олдем - две матки. Одна из них продолжала менструльный цикл, поэтому Стивенсон даже не подозревала, что беременна. Кроме...
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