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Британка легла спать и неожиданно родила девочку

19.02.2019 15:55 — Разное | Tut.by  
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Эбони Стивенсон легла спать с легким недомоганием, а через четыре дня проснулась мамой. Девушка не подозревала что беременна.

Как оказалось, у 18-летней жительницы города Олдем — две матки. Одна из них продолжала менструльный цикл, поэтому Стивенсон даже не подозревала, что беременна.

Кроме того у девушки не было ярко выраженных признаков беременности, потому что матка с ребенком была расположена ближе к ее спине.

Как сообщается, Стивенсон легла спать второго декабря с небольшим недомоганием и головной болью.

Во сне у нее начались приступы, как выяснилось позже, из-за предэклампсии. Как сказала девушка, она не помнит, как после этого встала и отправилась в ванную, где у нее случился припадок.

Мать Эбони рассказывает, что у ее дочери внезапно вырос живот. Она вызвала скорую.

Через три часа после приступа Стивенсон отвезли в больницу, где ей в экстренном порядке сделали кесарево сечение.

«Настоящее чудо»

Шестого декабря Эбони Стивенсон пришла в сознание и узнала, что родила девочку весом 3,45 килограмм. По мнению врачей, девочка родилась точно в срок — Эбони вынашивала ее девять месяцев. Она назвала дочь Элоди.

«Впервые увидеть ребенка было для меня абсолютно нереальным ощущением. Как выход сознания из тела», — говорит она.

«Я боялась, что не подружусь с дочкой, потому что мне нужно было освоиться с мыслью о том, что она родилась. Но сейчас мне кажется, что она удивительная», — говорит Эбони Стивенсон.

Она увидела дочь сразу после того как очнулась: Элоди положили ей на грудь.

«Сначала я попросила, чтобы ее унесли, я запуталась и была уверена, что это какая-то ошибка», — рассказывает девушка.

«Но потом мама все мне объяснила в присутствии медсестер, и девочку вернули мне. Я в первый раз взяла ее на руки», — говорит Эбони.

 
 
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Как оказалось, у 18-летней жительницы города Олдем - две матки. Одна из них продолжала менструльный цикл, поэтому Стивенсон даже не подозревала, что беременна. Кроме...
 
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