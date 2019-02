Британка легла спать и неожиданно родила девочку

Эбони Стивенсон легла спать с легким недомоганием, а через четыре дня проснулась мамой. Девушка не подозревала что беременна.

Как оказалось, у 18-летней жительницы города Олдем — две матки. Одна из них продолжала менструльный цикл, поэтому Стивенсон даже не подозревала, что беременна.