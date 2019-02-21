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«Перспективы будут очень хорошие». Союзы журналистов Беларуси и России подписали соглашение о сотрудничестве
Новости Беларуси. Союзы журналистов Беларуси и России подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Документ предусматривает обмен информационными материалами и реализацию совместных проектов. Стороны будут делиться опытом в подготовке специалистов.
Анатолий Лемешёнок, председатель Белорусского союза журналистов:
Мы много лет дружим с российским союзом журналистов, общаемся, проводим какие-то мероприятия, бываем у друг друга на съездах. Надо работать в одном ключе: и в рамках Союзного государства, и вообще в отношениях наших двух стран.
Владимир Соловьев, председатель Союза журналистов России:
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«Перспективы будут очень хорошие». Союзы журналистов Беларуси и России подписали соглашение о сотрудничестве
Новости Беларуси. Союзы журналистов Беларуси и России подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ...
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