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«Белавиа» открывает регулярные рейсы в Таллин

22.02.2019 12:03 — Разное | БДГ  
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Авиакомпания «Белавиа» открывает регулярные рейсы по маршруту Минск-Таллинн-Минск 30 мая 2019 года.

Полеты в Таллинн будут осуществляться на регулярной основе 4 раза в неделю с вылетом из Минска в 08.50 по понедельникам, четвергам и в 15.50 по вторникам и субботам с прибытием в Международный аэропорт Таллинн имени Леннарта Мери. Обратный рейс из Таллинна планируется осуществлять с вылетом в 10.45 по понедельникам, четвергам и в 17.45 по вторникам и субботам с прилетом в Национальный аэропорт «Минск». Время для всех аэропортов указано местное.

«Таллинн является так называемой «кремниевой столицей Европы», что способствует айтивзаимодействию между Эстонией и Беларусью. Также сюда приезжают туристы, чтобы провести семейные выходные, осматривая достопримечательности старого города, и совместить отдых с оздоровлением в минеральных водах «Ауга». Запуск прямого рейса между Минском и Таллинном будет способствовать не только расширению туристической маршрутной сети, но и экономическому росту обоих городов. Мы сделали все возможное, чтобы расписание данного рейса было удобным для путешествий транзитом через Минск», - прокомментировал генеральный директор ОАО «Авиакомпания «Белавиа» Анатолий Гусаров.

Стоимость авиабилетов в одну сторону составит от 93 евро, включая таксы и сборы, и от 178 евро — туда-обратно. Билеты уже доступны в продаже. С более подробной информацией пассажиры могут ознакомиться на сайте перевозчика: https://belavia.by.

Полеты планируется осуществлять на комфортабельном авиалайнере Embraer 175 пассажировместимостью 76 мест. Время в пути составит 1 час 15 минут.

Пассажиры, следующие из Эстонии, смогут воспользоваться удобными стыковками с другими рейсами «Белавиа» и компаний-партнеров через Национальный аэропорт «Минск» для полетов в пункты Европы, России, Украины, Казахстана и Закавказья.

 
 
Теги: Минск
 
 
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Авиакомпания «Белавиа» открывает регулярные рейсы по маршруту Минск-Таллинн-Минск 30 мая 2019 года.
 
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