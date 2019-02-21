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«СуперТройка» школы №3

22.02.2019 — Разное | Единство  
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Наша школа не смогла остаться в стороне и приняла активное участие в конкурсе. Нашу школу, Государственное учреждение образования «Средняя школа №3 г. Борисова» представляли: октябрёнок – учащаяся 4 «В» класса Максимчук Маргарита; пионер – учащаяся 6 «Б» класса Павловец Яна и пионервожатый Александр Викторович Осипенко. Участникам конкурса необходимо было пройти ряд испытаний, это: портфолио (вожатого, пионера-лидера и октябрёнка), самопрезентация «Наш путь к успеху», визитка «Вместе мы сила» и мозговой штурм «Угадать за 60 секунд».

Триада лидеров пионерской дружины им. К.С. Заслонова сражалась и представляла школу достойно, о чём свидетельствует результат конкурса (3 место). Каждый участник конкурса получил памятный приз от Борисовской районной пионерской организации, а также бурю эмоций и впечатлений.

А.В. Осипенко, педагог-организатор

 
 
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16 февраля 2019г. на базе ГУО «СШ №23 г. Борисова» состоялся районный этап республиканского конкурса «СуперТройка» среди членов ОО «БРПО». Данный конкурс проводился...
 
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