life:) предложил 30 ГБ трафика за 7,5 руб. для абонентов Брестской области

Мобильный оператор life:) подготовил специальную цену на интернет для жителей Брестской области. Для абонентов региона life:) почти в три раза снизил стоимость 30 ГБ интернет-трафика: 7,50 руб./мес. вместо 21,90 руб./мес.



Предложение компании не ограничено по времени и не предполагает дополнительных обязательств. Чтобы воспользоваться акцией, достаточно подключить новую SIM-карту.

– Сегодня в life:) значительная часть новых подключений приходится на активных пользователей мобильным интернетом, которые общаются в социальных сетях, переписываются в мессенджерах, слушают музыку, смотрят видео, пользуются приложениями. Специальное предложение для Брестской области позволит пользоваться мобильным интернетом с большим комфортом, не ограничивая свои цифровые привычки. И при этом не беспокоиться о перерасходе трафика, ведь с life:) не уйдешь в минус, – прокомментировала руководитель группы маркетинговых предложений life:) Елена Богданович.

Акция действует для абонентов с регистрацией в любом населенном пункте Брестской области.

УНН 190579561.