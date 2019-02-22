Мобильная группа по охране труда проверила объект «Брестжилстроя». Какие нарушения нашли?

Анализ смертельных и тяжелых несчастных случаев на производстве, происшедших в 2018 году, свидетельствует о значительном снижении уровня трудовой дисциплины в организациях города.



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Автор фото: Алексей ГАНЧУК

Анализ смертельных и тяжелых несчастных случаев на производстве, происшедших в 2018 году, свидетельствует о значительном снижении уровня трудовой дисциплины в организациях города.



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Это основная причина роста производственного травматизма. Так, в состоянии алкогольного опьянения произошло два несчастных случая со смертельным исходом, 22 случая — с тяжелым исходом. За неполных два месяца этого года уже травмированы четыре работника.

Роль мобильной группы



Для практической и методической помощи нанимателям в охране труда, профилактики производственного травматизма решением горисполкома создана мобильная группа. В нее входят представители Департамента госинспекции труда, областных инспекции Госстандарта и управления Госпромнадзора, центра гигиены и эпидемиологии, профсоюзов и «Энергонадзора». Рейды проводят по графику. Особое внимание уделяют строительным объектам, потому что в последнее время объем строительства в городе ощутимо вырос. А стройплощадки — это зоны повышенной опасности.



Выявлены нарушения



В ходе очередного рейда группа побывала на строительстве многоквартирных домов в Тришинском квартале. Субподрядчик строительства — «Брестжилстрой». Выявили нарушения по электробезопасности. Так, не все распределительные щиты имеют диспетчерское наименование согласно схеме электроснабжения, электрооборудование заземлено с помощью алюминиевых проводников, которые окисляются. Выявлены факты работы без спецодежды, арматурщики не прошли стажировку и не допускаются к работе, так как не поставили подписи в журнале инструктажей. На объекте обнаружили и другие мелкие нарушения.



Предприятию выдали рекомендации по устранению нарушений со сроком исполнения месяц. О их выполнении наниматель обязан сообщить в горисполком и всем заинтересованным службам.