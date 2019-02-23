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Венесуэла развернула войска на границе с Колумбией

23.02.2019 22:32 — Разное | СТВ  
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Новости мира. Также власти Боливарианской Республики решили временно закрыть три пограничных моста, объясняя данный шаг угрозой суверенитету страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Венесуэла развернула войска на границе с Колумбией

Причиной таких действий стало запланированное прибытие конвоя с гуманитарной помощью для Венесуэлы, в основном от США.

Венесуэла развернула войска на границе с Колумбией

Правительство Мадуро намерено не допустить ввоз ее в страну и уже закрыло наземную границу с Бразилией и морскую – с Малыми Антильскими островами. Также не исключается возможность дальнейшего закрытия границы и с Колумбией.
 
 
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Новости мира. Также власти Боливарианской Республики решили временно закрыть три пограничных моста, объясняя данный шаг угрозой суверенитету страны, сообщили в...
 
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