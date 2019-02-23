|
Венесуэла развернула войска на границе с Колумбией
Новости мира. Также власти Боливарианской Республики решили временно закрыть три пограничных моста, объясняя данный шаг угрозой суверенитету страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Причиной таких действий стало запланированное прибытие конвоя с гуманитарной помощью для Венесуэлы, в основном от США.
Правительство Мадуро намерено не допустить ввоз ее в страну и уже закрыло наземную границу с Бразилией и морскую – с Малыми Антильскими островами. Также не исключается возможность дальнейшего закрытия границы и с Колумбией.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости мира. Также власти Боливарианской Республики решили временно закрыть три пограничных моста, объясняя данный шаг угрозой суверенитету страны, сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)