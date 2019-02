Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Акапулько

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (50-й номер рейтинга WTA) вышла в 1/4 финала одиночного разряда турнира в мексиканском Акапулько, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче второго раунда Виктория Азаренко была сильнее немецкой теннисистки Татьяны Марии (69) - 6:2, 6:1.