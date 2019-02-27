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Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Акапулько

28.02.2019 10:01 — Разное | Аргументы и факты  
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Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Акапулько
Фото из открытых источников

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (50-й номер рейтинга WTA) вышла в 1/4 финала одиночного разряда турнира в мексиканском Акапулько, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче второго раунда Виктория Азаренко была сильнее немецкой теннисистки Татьяны Марии (69) - 6:2, 6:1.

На старте белоруска также уверенно переиграла американку Даниэль Коллинз (25) - 6:1, 6:2. Следующей соперницей Виктории Азаренко будет представительница США София Кенин (35).

В четвертьфинале парного разряда Виктория Азаренко и китаянка Сайсай Чжэн встречаются с британско-немецким тандемом Йоханна Конта / Лаура Зигемунд.

На турнире серии "Челленджер" в американском Индиан-Уэллсе белоруска Вера Лапко (63) в матче 1/16 финала уступила американке Кэти Макнейли (255) - 2:6, 4:6. В поединке за выход в четвертьфинал американская теннисистка сыграет с представительницей Швейцарии Викторией Голубич (103).

 
Теги: Минск
 
 
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В матче второго раунда Виктория Азаренко была сильнее немецкой теннисистки Татьяны Марии (69) - 6:2, 6:1.
 
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