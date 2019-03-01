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Янукевич: Лукашенко хочет занять нишу единственного защитника независимости
Алексей Янукевич
Поэтому и прозвучало такое заявление, что 98 процентов белорусов на возможном референдуме об объединении Беларуси и России проголосовали бы против. Но в то же время Александр Лукашенко сказал, что 101-ю годовщину провозглашения БНР нельзя праздновать в центре Минска, а также, что белорусскоязычный национальный университет не нужен.
- Он чувствует, что народ действительно положительно относится к независимости и он стремится настоящих защитников независимости как бы отодвинуть, ограничить возможности для их деятельности. А самому выглядеть таким защитником независимости, при этом не рискуя разозлить Кремль и не заставить как-то более активно действовать против самого Александра Лукашенко, – заявил Алексей Янукевич в интервью
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Поэтому и прозвучало такое заявление, что 98 процентов белорусов на возможном референдуме.
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