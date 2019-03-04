Белорусы вернулись в Минск с ЧЕ по лёгкой атлетике в помещениях

Новости Беларуси. 4 марта белорусские легкоатлеты вернулись домой. В аэропорту их встречала и наша съемочная группа, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Чемпионат Европы рассматривается тренерским штабом нашей сборной как подготовка к летнему сезону. Главный старт – II Европейские игры в Минске, на которых легкая атлетика будет представлена в новом формате – DNA. Напомним, состязания пройдут с 23 по 28 июня 2019 года.

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