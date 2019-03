Легендарные Scorpions планируют собрать «Минск-Арену». Как думаете, у них получится?

В рамках мирового тура рок-легенды Scorpions выступят 15 ноября в «Минск-Арене» .



Фото предоставлено организаторами

Scorpions — одна из самых популярных и старейших групп на планете: 18 студийных альбомов, 74 сингла более 200 раз становились «золотыми», «платиновыми», даже «мультиплатиновыми» и много раз занимали первые места в хит-парадах разных стран. По всему миру только официально было продано более 110 млн записей рок-группы.

В 2015 году группа отметила свое 50-летие, а в 2017 года отправилась в грандиозный мировой тур Crazy world, в котором исполняет свои самые известные песни: Send me an angel, Rock you like a hurricane, Still loving you, Big city nights и, конечно же, легендарную Wind of change.

Эта песня посвящена переменам в последние годы существования СССР и написана Клаусом Майне именно от впечатления посещения Москвы (культового Московского фестиваля мира). Но несмотря на прямую ассоциацию с перестройкой, этот хит стал еще и символом падения Берлинской стены. В Германии «Ветер перемен» назван песней века и считается самым продаваемым синглом за всю историю страны.

Группа с успехом гастролирует по всему миру, и даже в США их хит Still loving you до сих пор занимает 22-е место в списке World’s greatest ballads — то есть самых крутых баллад в мире.

Scorpions настолько востребованы и актуальны, что переговоры о включении Минска в этот мировой тур велись больше года. Практически все концерты тура проходят с аншлагами. В Минск приедет весь легендарный состав Scorpions:

Rudolf Schenker — гитара и бэк-вокал (1965 — по наст. время)

Klaus Meine — основной вокал (1969 — по наст. время)

Matthias Jabs — гитара и бэк-вокал (1978 — по наст. время)

Paweł Mąciwoda — бас, бэк-вокал (2003 — по наст. время)

Mikkey Dee — барабаны, перкуссия (барабанщик культовой группы Motorhead).

Подготовка минского шоу начинается задолго до концерта, организаторы и менеджмент группы уже согласовали все технические требования для проведения шоу мирового уровня. Для зрителей будут предусмотрены различные варианты посещения концерта: можно купить билеты как на трибуны, так и на фан-зону или танцпол. А для гурманов рока будет выпущена ограниченная серия билетов на специально оборудованную вип-платформу.

