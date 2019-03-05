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Легендарные Scorpions планируют собрать «Минск-Арену». Как думаете, у них получится?
В рамках мирового тура рок-легенды
Scorpions — одна из самых популярных и старейших групп на планете: 18 студийных альбомов, 74 сингла более 200 раз становились «золотыми», «платиновыми», даже «мультиплатиновыми» и много раз занимали первые места в хит-парадах разных стран. По всему миру только официально было продано более 110 млн записей рок-группы.
Эта песня посвящена переменам в последние годы существования СССР и написана Клаусом Майне именно от впечатления посещения Москвы (культового Московского фестиваля мира). Но несмотря на прямую ассоциацию с перестройкой, этот хит стал еще и символом падения Берлинской стены. В Германии «Ветер перемен» назван песней века и считается самым продаваемым синглом за всю историю страны.
Группа с успехом гастролирует по всему миру, и даже в США их хит Still loving you до сих пор занимает 22-е место в списке World’s greatest ballads — то есть самых крутых баллад в мире.
Scorpions настолько востребованы и актуальны, что переговоры о включении Минска в этот мировой тур велись больше года. Практически все концерты тура проходят с аншлагами. В Минск приедет весь легендарный состав Scorpions:
Подготовка минского шоу начинается задолго до концерта, организаторы и менеджмент группы уже согласовали все технические требования для проведения шоу мирового уровня. Для зрителей будут предусмотрены различные варианты посещения концерта: можно купить билеты как на трибуны, так и на фан-зону или танцпол. А для гурманов рока будет выпущена ограниченная серия билетов на специально оборудованную вип-платформу.
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В рамках мирового тура легендарные Scorpions выступят 15 ноября в «Минск-Арене».
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