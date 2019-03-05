ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Легендарные Scorpions планируют собрать «Минск-Арену». Как думаете, у них получится?

06.03.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В рамках мирового тура рок-легенды Scorpions выступят 15 ноября в «Минск-Арене».


Фото предоставлено организаторами

Scorpions — одна из самых популярных и старейших групп на планете: 18 студийных альбомов, 74 сингла более 200 раз становились «золотыми», «платиновыми», даже «мультиплатиновыми» и много раз занимали первые места в хит-парадах разных стран. По всему миру только официально было продано более 110 млн записей рок-группы.
В 2015 году группа отметила свое 50-летие, а в 2017 года отправилась в грандиозный мировой тур Crazy world, в котором исполняет свои самые известные песни: Send me an angel, Rock you like a hurricane, Still loving you, Big city nights и, конечно же, легендарную Wind of change.

Эта песня посвящена переменам в последние годы существования СССР и написана Клаусом Майне именно от впечатления посещения Москвы (культового Московского фестиваля мира). Но несмотря на прямую ассоциацию с перестройкой, этот хит стал еще и символом падения Берлинской стены. В Германии «Ветер перемен» назван песней века и считается самым продаваемым синглом за всю историю страны.

Группа с успехом гастролирует по всему миру, и даже в США их хит Still loving you до сих пор занимает 22-е место в списке World’s greatest ballads — то есть самых крутых баллад в мире.

Scorpions настолько востребованы и актуальны, что переговоры о включении Минска в этот мировой тур велись больше года. Практически все концерты тура проходят с аншлагами. В Минск приедет весь легендарный состав Scorpions:

  • Rudolf Schenker — гитара и бэк-вокал (1965 — по наст. время)
  • Klaus Meine — основной вокал (1969 — по наст. время)
  • Matthias Jabs — гитара и бэк-вокал (1978 — по наст. время)
  • Paweł Mąciwoda — бас, бэк-вокал (2003 — по наст. время)
  • Mikkey Dee — барабаны, перкуссия (барабанщик культовой группы Motorhead).

Подготовка минского шоу начинается задолго до концерта, организаторы и менеджмент группы уже согласовали все технические требования для проведения шоу мирового уровня. Для зрителей будут предусмотрены различные варианты посещения концерта: можно купить билеты как на трибуны, так и на фан-зону или танцпол. А для гурманов рока будет выпущена ограниченная серия билетов на специально оборудованную вип-платформу.

Когда: 15 ноября, 20.00.

Где: .

Сколько: от 85 до 170 рублей.

КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

Читайте также
«Би-2» замечены в Лондоне. И вы не поверите, что они там делают
Не рэпом единым. Посмотрите, какие рокеры скоро выступят в Минске

***

16 февраля в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на стендап Дмитрия Романова в Минске. Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победитель будет объявлен 22 февраля.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рамках мирового тура легендарные Scorpions выступят 15 ноября в «Минск-Арене».
 
Новости дня
Новости разные
 
Под Минском задержали россиянина, скрывавшегося с малолетней дочерью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.03.2019
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Soligorsk News
Савецкая вёска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика