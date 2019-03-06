В Фаниполе водитель насмерть сбил 33-летнюю женщину и скрылся

Новости Беларуси. 33-летняя женщина погибла под колесами автомобиля в Фаниполе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. По предварительным данным, местная жительница двигалась по проезжей части в темное время суток без световозвращающих элементов.

Водитель после аварии покинул место происшествия, однако при этом потерял номерной регистрационный знак автомобиля. Нарушителя ищут.







