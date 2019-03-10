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Как будет организовано движение автотранспорта в районе моста и вдоль набережной Пинска
11.03.2019 — Разное | Пинский Вестник
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С 11 марта строители начинаются забивать «шпунты» под крепление реконструируемого моста через Пину. В связи с началом производства работ непосредственно у моста принято
Движение на обозначенных участках дорог будет ограничено с 11 марта по 11 ноября 2019 года. Сам мост в настоящее время не закрывается. Движение здесь будет проходить в обычном режиме, пока не прибудет наплавной мост и не начнутся работы непосредственно на конструкции объекта.
С понедельника существенно изменится привычный порядок движения в центре города. Утверждена схема временной организации дорожного движения.
Основное изменение – это закрытие съезда от улицы Белова к Днепровской Флотилии в районе моста. Теперь нельзя будет проехать под мостом.
А сама улица Днепровской Флотилии станет временно двусторонней от пересечения в районе «Бригантины» до моста.
На всем протяжении этого участка вводятся знаки 3.27 «Остановка запрещена».
Объезд закрытого участка от улицы Белова предусмотрен по нескольким вариантам. Основные: улица Горького – Кирова – Иркутско-Пинской дивизии – Советская – Днепровской Флотилии; улица Коржа – Ровецкая – Иркутско-Пинской дивизии – Советская – Днепровской Флотилии.
Устанавливаются временные дорожные знаки. Существующие дорожные знаки, противоречащие схеме временной организации движения зачехляются или демонтируются на время проведения строительных работ.
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С 11 марта строители начинаются забивать «шпунты» под крепление реконструируемого моста через Пину. В связи с началом производства работ непосредственно у моста...
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