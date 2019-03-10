Как будет организовано движение автотранспорта в районе моста и вдоль набережной Пинска

С 11 марта строители начинаются забивать «шпунты» под крепление реконструируемого моста через Пину. В связи с началом производства работ непосредственно у моста принято распоряжение исполняющего обязанности председателя Пинского горисполкома «О временном закрытии для движения участка дороги по ул. Днепровской Флотилии» .

Движение на обозначенных участках дорог будет ограничено с 11 марта по 11 ноября 2019 года. Сам мост в настоящее время не закрывается. Движение здесь будет проходить в обычном режиме, пока не прибудет наплавной мост и не начнутся работы непосредственно на конструкции объекта.

С понедельника существенно изменится привычный порядок движения в центре города. Утверждена схема временной организации дорожного движения.

Основное изменение – это закрытие съезда от улицы Белова к Днепровской Флотилии в районе моста. Теперь нельзя будет проехать под мостом.







А сама улица Днепровской Флотилии станет временно двусторонней от пересечения в районе «Бригантины» до моста.











На всем протяжении этого участка вводятся знаки 3.27 «Остановка запрещена».

Объезд закрытого участка от улицы Белова предусмотрен по нескольким вариантам. Основные: улица Горького – Кирова – Иркутско-Пинской дивизии – Советская – Днепровской Флотилии; улица Коржа – Ровецкая – Иркутско-Пинской дивизии – Советская – Днепровской Флотилии.

Устанавливаются временные дорожные знаки. Существующие дорожные знаки, противоречащие схеме временной организации движения зачехляются или демонтируются на время проведения строительных работ.











Пинский горисполком