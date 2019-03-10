ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как будет организовано движение автотранспорта в районе моста и вдоль набережной Пинска

11.03.2019 — Разное | Пинский Вестник  
Размер текста:
A
A
A
>

  С 11 марта строители начинаются забивать «шпунты» под крепление реконструируемого моста через Пину. В связи с началом производства работ непосредственно у моста принято распоряжение исполняющего обязанности председателя Пинского горисполкома «О временном закрытии для движения участка дороги по ул. Днепровской Флотилии».

  Движение на обозначенных участках дорог будет ограничено с 11 марта по 11 ноября 2019 года. Сам мост в настоящее время не закрывается. Движение здесь будет проходить в обычном режиме, пока не прибудет наплавной мост и не начнутся работы непосредственно на конструкции объекта.

  С понедельника существенно изменится привычный порядок движения в центре города. Утверждена схема временной организации дорожного движения. 




  Основное изменение – это закрытие съезда от улицы Белова к Днепровской Флотилии в районе моста. Теперь нельзя будет проехать под мостом. 



  А сама улица Днепровской Флотилии станет временно двусторонней от пересечения в районе «Бригантины» до моста. 




  На всем протяжении этого участка вводятся знаки 3.27 «Остановка запрещена».

  Объезд закрытого участка от улицы Белова предусмотрен по нескольким вариантам. Основные: улица Горького – Кирова – Иркутско-Пинской дивизии – Советская – Днепровской Флотилии; улица Коржа – Ровецкая – Иркутско-Пинской дивизии – Советская – Днепровской Флотилии.







  Устанавливаются временные дорожные знаки. Существующие дорожные знаки, противоречащие схеме временной организации движения зачехляются или демонтируются на время проведения строительных работ.




  Пинский горисполком








 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  С 11 марта строители начинаются забивать «шпунты» под крепление реконструируемого моста через Пину. В связи с началом производства работ непосредственно у моста...
 
Новости дня
Новости разные
 
Щеткина: Нужно найти новые пути поддержки рождаемости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.03.2019
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
11.03.2019
Mir24.TV Belarus
Заря над Неманам
Soligorsk News
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика