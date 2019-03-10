В республике проводится акция  «День безопасности. Внимание всем!»





Проблема защиты населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации заслуживает особого внимания. ЧС – это всегда реальная угроза жизни и здоровью людей. И больше других в таких обстоятельствах опасности подвержены дети: недостаток определенных знаний и практических навыков порой приводит к печальным последствиям. С целью формирования культуры безопасности жизнедеятельности и проведения образовательно-воспитательной работы с подрастающим поколением в области защиты от ЧС природного и техногенного характера в республике проводится профилактическая акция «День безопасности. Внимание всем!», посвященная Всемирному дню гражданской обороны. Данная акция проводится в 2 этапа:

1 этап – в период с 11 по 20 марта проводится единый день гражданской обороны в учреждениях образования.

2 этап – в период с 21-31 марта будет проводится работа по обучению населения сельских населенных пунктов действиям в чрезвычайных ситуациях и по сигналу «Внимание всем»– «Безопасная деревня».

В рамках информационной кампании «Проведи время с пользой» в учреждениях общего среднего образования района будут проводиться профилактические мероприятия (лекции, демонстрация видеофильмов, а также квест-игры «Чрезвычайная ситуация»).

Инспектор ГПиВО Кировского РОЧС Анастасия Юрченко