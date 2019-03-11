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10-летний мальчик спросил у главы Qantas, как развивать бизнес. Гендиректор ответил

12.03.2019 14:24 — Разное | KYKY  
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10-летний мальчик из Австралии написал письмо гендиректору Qantas – самой большой австрийской авиакомпании. В письме он представился владельцем «перспективной» авиакомпании «Океания Экспресс» и попросил совета, как развивать свой бизнес, пишет BBC. Бизнесмен, кстати, ответил и обещал помочь.

Мальчика зовут Алекс Жако. В СМИ шутят: пока вы мечтаете о своем бизнесе – Жако действует. К письму мальчик подошел основательно: в обращении Алану Джойсу он попросил гендиректора «относиться к нему серьезно».


 10-летний австралиец назвал себя главой молодой авиакомпании «Океания Экспресс» и сказал, что сейчас работает над несколькими вопросами. Например, он выбирает типы самолетов, которые ему понадобятся, номера рейсов, а также продумывает питание. Однако теперь он в растерянности: не знает, что делать дальше. «Учитывая, что в школе сейчас каникулы, у меня больше времени на работу. Но мне нечего делать (хотя с этим я разберусь). У вас есть идеи, чем я могу заняться?», – написал Жако. 

Письмо мальчика быстро набрало популярность в сети. Его заметили в Qantas – и Алан Джойс написал ответ. В нем гендиректор отметил, что наслышан о компании Жако и готов встретиться с австралийцем, чтобы все обсудить. Джойс добавил: обычно он не дает советы конкурентам. Но для Алекса сделает исключение, потому что когда-то сам был маленьким мальчиком, который «так любил полеты и все их возможности».

Позже мама Алекса Жако рассказала, что ее сын, получив ответ, носился по дому десять минут. Он кричал: «Я не могу в это поверить». Тем временем сроки встречи двух предпринимателей обговариваются.

 
 
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10-летний мальчик из Австралии написал письмо гендиректору Qantas – самой большой австрийской авиакомпании. В письме он представился владельцем «перспективной»...
 
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