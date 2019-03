10-летний мальчик спросил у главы Qantas, как развивать бизнес. Гендиректор ответил

10-летний мальчик из Австралии написал письмо гендиректору Qantas – самой большой австрийской авиакомпании. В письме он представился владельцем «перспективной» авиакомпании «Океания Экспресс» и попросил совета, как развивать свой бизнес, пишет BBC. Бизнесмен, кстати, ответил и обещал помочь.



Мальчика зовут Алекс Жако. В СМИ шутят: пока вы мечтаете о своем бизнесе – Жако действует. К письму мальчик подошел основательно: в обращении Алану Джойсу он попросил гендиректора «относиться к нему серьезно».

Our competitors don't normally ask us for advice, but when an airline leader reached out, we couldn't ignore it.

Naturally, there was only one way to respond: CEO to CEO. pic.twitter.com/JTFpzn5a6Y