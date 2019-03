Соболенко уступила Кербер в Индиан-Уэллсе. С начала года Арина еще не побеждала игроков из топ-10

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко уступила немке Ангелике Кербер в четвертом круге турнира в американском Индиан-Уэллсе (призовой фонд — 9,03 млн долларов) — 1:6, 6:4, 4:6, хотя в третьей партии вела со счетом 4:1.

В первой партии в каждом из геймов на приеме Ангелика Кербер (8 WTA) имела брейк-пойнты, чем не воспользовалась лишь в самом начале. Немка действовала практически безупречно, допустив всего 3 невынужденные ошибки, в то время как у Арины Соболенко (9 WTA) таковых было 20, а баланс невынужденных и виннеров составлял «-10». Арина промахивалась при переводе мяча вдоль боковой линии и не попадала в пустой корт у сетки, а также пробивала в аут после работы в розыгрышах, когда готовила удар для завоевания очка.

Тем временем Кербер уверенно подавала и, в частности, шестой гейм взяла «под ноль». В седьмом гейме Арина решила побороться. Она отыграла пять сетболов, а на шестом Ангелика после приема пробила на вылет.

. @AngeliqueKerber nails the perfect drop shot before passing Sabalenka! #BNPPO19 pic.twitter.com/lpAKcfQrBA

Второй сет Арина начала с 0:2, а счет в оставшейся части этого отрезка матча вышел в ее пользу — 6:2. В третьем гейме Арина имела брейк-пойнты благодаря трем двойным ошибкам Ангелики и один из них реализовала, вынудив соперницу пробить в аут. После первого брейка против Кербер Соболенко выпустила пар продолжительным выкриком.

В перерыве во время перехода к Арине подошел тренер Дмитрий Турсунов и почти ничего не сказал. Видимо, решил выразить ей поддержку своим присутствием. Восьмой и десятый гейм, в которых Соболенко подавала, она выиграла чисто, причем в ситуации с тройным сетболом исполнила эйс.

. @SabalenkaA pounds the forehand before nailing the dropper! #BNPPO19 pic.twitter.com/ESMu2CIhun

В третьем решающем сете Арина сделала два брейка и получила большое преимущество — 4:1, но позволила немке отыграться и даже выйти вперед в счете.

— Сама видишь, что в основном проигрываешь [Кербер] за счет своих ошибок, в основном у сетки, — сказал Соболенко Турсунов перед заключительным геймом, в котором Арина подавала. — Ходи ногами, играй смелее. Знаешь, когда ты уже [вот-вот] проиграла матч, гораздо легче играть. Хочешь доказать, что ты чемпион, доказывай сейчас. Все знаешь. Ударами на вылет не так легко забивать. Побольше мишеней… Обрабатывай мяч, работай.

Соболенко имела двойной геймбол, после чего допустила двойную ошибку и проиграла розыгрыш на второй подаче. Далее Арина не позволила Ангелике завершить матч на первом сетболе, а на втором — Кербер удалось обвести белоруску, которая уже выдвинулась к сетке.

. @AngeliqueKerber comes back from 4−1 down in the third to defeat Sabalenka!