По 15 марта на территории района проходит республиканская профилактическая акция «БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ!»

В январе-феврале 2019 года на дорогах страны погибли 2 ребенка и 44 — получили травмы различной тяжести.





На территории Гомельской области произошло 7 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 8 детей получили телесные повреждения различной степени тяжести, из них: 7 детей являлись пешеходами и 1 — пассажиром. В подавляющем большинстве случаев ДТП происходят из-за несоблюдения водителями транспортных средств требований ПДД, в части предоставления преимущества детям-пешеходам на пешеходных переходах и соблюдения установленного скоростного режима, ведь по вине водителей пострадали 7 детей.

В связи с этим, с 6 по 15 марта 2019 года на территории Республики Беларусь Госавтоинспекцией проводится республиканская профилактическая акция по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма «Берегите детей!».

Сотрудниками ГАИ будет организовано проведение информационно-разъяснительной работы среди населения, в учреждениях образования, трудовых коллективах по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, будет доводиться информация о правилах безопасного участия в дорожном движении и перехода проезжей части, мерах безопасности на пешеходных переходах, правилах использования световозвращающих элементов, безопасной перевозки детей водителями индивидуальных транспортных средств.

Госавтоинспекция обращается ко всем взрослым участникам дорожного движения с убедительной просьбой быть более предусмотрительными на дороге в отношении детей.

Водителям необходимо соблюдать повышенную осторожность при проезде участков дорог вблизи остановок общественного транспорта, школ, так как в этих местах возможно неожиданное появление на проезжей части юных пешеходов, которые в нарушения ПДД, минуя пешеходные переходы, пытаются перейти проезжую часть.

Водителям следует также заблаговременно снижать скорость при подъезде к нерегулируемым пешеходным переходам, так как дети, руководствуясь существующим преимуществом пешеходов на них, часто выскакивают на пешеходный переход не убедившись, что поблизости нет мчащегося автомобиля, и что все водители остановились для пропуска пешеходов.

Взрослым пешеходам необходимо предостеречь несовершеннолетних от роковых ошибок на дороге, прежде всего своим личным примером, так как дети подсознательно копируют поведение взрослых и невольно могут вслед за ними нарушить Правила дорожного движения.