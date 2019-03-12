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Прямые линии 14-16 марта 2019 года

13.03.2019 — Разное | Івацэвіцкі веснік  
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Прямые линии 14-16 марта 2019 года

 16 марта 2019 года с 9.00 до 12.00 состоится «прямая телефонная линия» с заместителем председателя Брестского областного исполнительного комитета Вадимом Ивановичем Ольшевским по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, безопасности дорожного движения, благоустройства территорий городов и сельских населенных пунктов, строительства жилья, транспорта и связи. Волнующие вопросы можно задать по телефону в городе Бресте – 8-0162-21-31-21.  

ХХХ
16 марта 2019 года с 9.00 до 12.00 райисполком проводит «прямую телефонную линию». На вопросы, связанные с организацией работы сельскохозяйственных предприятий, ответит по телефону 9-11-50 первый заместитель председателя райисполкома Роман Борисович Жук.
ХХХ
14 марта 2019 года с 9.00 до 11.00 по телефону 9-25-25 состоится «прямая телефонная линия» с начальником ГУ «Ивацевичская райветстанция» Вероникой Викентьевной Карпович по вопросам оказания услуг населению. 
ХХХ
15 марта 2019 года с 9.00 до 11.00 по телефону 9-25-25 состоится «прямая телефонная линия» с заместителем начальника ГУ «Ивацевичская райветстанция» Александром Станиславовичем Холодовичем по вопросам профилактики заболеваний домашних животных. 
 
 
Теги: Брест
 
 
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 16 марта 2019 года с 9.00 до 12.00 состоится «прямая телефонная линия» с заместителем председателя Брестского областного...
 
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