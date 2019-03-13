Женщина родила двух детей и лишилась всех волос на теле

Рима Тейсен

Фото: Justgiving.com





пишет Лента.ру. Рима Тейсен (Rima Theisen) рассказала, что впервые у нее начали выпадать волосы примерно через шесть месяцев после рождения сына в марте 2016 года. Вскоре это прекратилось, но после появления на свет дочери в сентябре 2017 года ее состояние ухудшилось. К августу 2018 года 37-летняя женщина лишилась последних волос на теле,Лента.ру.





Все началось с осознания, что на расческе остается слишком много волос. Затем Тейсен начала находить клоки волос на полу. Британка прочитала в интернете, что такое случается в послеродовой период и, как правило, проходит через несколько месяцев.





Однако после рождения второго ребенка волосы начали выпадать так быстро, что не успевали отрасти. Тейсен обратилась к терапевту, но та не восприняла жалобы женщины всерьез.





В мае 2018 года женщина приняла решение сбрить оставшиеся пряди и отдать их на парики страдающим от рака подросткам. Поначалу Тейсен переживала из-за отсутствия волос и пыталась носить парики, но вскоре перестала это делать. Муж и родственники поддержали ее.





Когда в июле 2018 года британка вышла из декрета на работу стюардессой, пассажиры начали регулярно спрашивать ее, не проходит ли она химиотерапию. Вскоре у нее выпали брови и ресницы, а к концу лета она лишилась последних волос на теле. Тейсен носит накладные ресницы и сделала татуаж бровей, чтобы выглядеть более естественно.





Доктора объясняют случившееся тотальной алопецией — при этом аутоиммунном заболевании иммунная система атакует клетки волосяных фолликул. Как правило, волосы у больных алопецией не отрастают.





«Прошло несколько месяцев, а волосы и не думают расти. Я приняла, что мои волосы ко мне не вернутся. Как ни странно, я скучаю по ним меньше, чем ожидала», — призналась Трейсен.





«Прошло несколько месяцев, а волосы и не думают расти. Я приняла, что мои волосы ко мне не вернутся. Как ни странно, я скучаю по ним меньше, чем ожидала», — призналась Трейсен.





«Прошло несколько месяцев, а волосы и не думают расти. Я приняла, что мои волосы ко мне не вернутся. Как ни странно, я скучаю по ним меньше, чем ожидала», — призналась Трейсен. Она отметила, что получает множество комплиментов из-за необычной прически. Британка носит парик только «по случаю».