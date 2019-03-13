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На пожаре в Осиповичском районе очевидцы спасли пенсионера

14.03.2019 11:03 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Днём 13 марта произошёл пожар в деревне Малая Горожа Осиповичского района.  

По сведениям Могилёвского ОУМЧС, в горевшем доме находился 71-летний пенсионер. Ещё до прибытия спасателей мужчину вывели на улицу очевидцы инцидента.  

Пострадавший госпитализирован с диагнозом «ингаляционный ожог 1-2-ой степени верхних дыхательных путей, отравление угарным газом».  

Огнём повреждены квадратный метр пола и постельные принадлежности, закопчены стены и имущество в доме. Выясняется причина загорания.  

Весной 2019 года под Кобрином горела церковь XVIII века.  

Пламя уничтожило кровлю на площади 75 квадратных метров – здесь подробности.  
 
 
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Новости Беларуси. Днём 13 марта произошёл пожар в деревне Малая Горожа Осиповичского района.   По сведениям Могилёвского ОУМЧС, в горевшем доме находился 71-летний...
 
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