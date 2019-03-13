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На пожаре в Осиповичском районе очевидцы спасли пенсионера
Новости Беларуси. Днём 13 марта произошёл пожар в деревне Малая Горожа Осиповичского района.
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Пострадавший госпитализирован с диагнозом «ингаляционный ожог 1-2-ой степени верхних дыхательных путей, отравление угарным газом».
Огнём повреждены квадратный метр пола и постельные принадлежности, закопчены стены и имущество в доме. Выясняется причина загорания.
Весной 2019 года под Кобрином горела церковь XVIII века.
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Новости Беларуси. Днём 13 марта произошёл пожар в деревне Малая Горожа Осиповичского района. По сведениям Могилёвского ОУМЧС, в горевшем доме находился 71-летний...
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