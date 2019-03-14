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В мечетях Новой Зеландии открыли стрельбу. Уже погибло 40 человек

15.03.2019 10:12 — Разное | KYKY  
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В Новой Зеландии в городе Крайстчерч на две мечети напали вооруженные преступники, пишет Otago Daily Times. По предварительным данным они расстреляли 40 человек. 

Как это случилось

Это случилось сегодня, 15 марта,  в 04:46 по минскому времени. Как сообщают местные СМИ, люди с оружием вошли в мечети сразу после дневной молитвы. В зданиях находились несколько сотен человек. Преступники заблокировали двери, чтобы никто не смог выбраться, и начали расстрел. Очевидцы говорят, что стрельба длилась шесть минут. 



Один из нападавших снимал 17-минутную онлайн-трансляцию происходящего. Им оказался 28-летний австралиец Брентон Таррант, передает nzherald.co.nz. Перед совершением массового убийства он опубликовал в сети «манифест» на 74 страницы, в котором объяснил свои мотивы. Там он написал, как сильно ненавидит мигрантов, и пообещал устроить им террористическую атаку. Сейчас его страницы в интернете блокируют, а ролик удаляют отовсюду. Некоторые издания пишут, что его задержали, другие – что он остается на свободе.

Что происходит после

Полиция задержала четырех человек – троих мужчин и одну женщину, но не раскрывает их имен. Власти Новой Зеландии просят людей не выходить из домов. Все школы, мечети и государственные учреждения по всей стране на время закрыли. Есть подозрение, что у преступников есть сообщники, которые готовят новые нападения. Кроме того, полиция оцепила мечеть в городе Данидин: в «манифесте» Таррант назвал ее первоначальной целью атаки, информирует AP.


Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала 15 марта «одним из самых мрачных дней в истории Новой Зеландии». «То, что здесь произошло – экстраординарный и беспрецедентный акт насилия», – заявила она.

 
 
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В Новой Зеландии в городе Крайстчерч на две мечети напали вооруженные преступники, пишет Otago Daily Times. По предварительным данным они расстреляли 40 человек.  Как это...
 
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