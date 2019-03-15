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«Весенний калейдоскоп» от Брестское КУП «Парк культуры и отдыха»

15.03.2019 22:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Уважаемые брестчане и гости города! 17 марта 2019 года (воскресенье) с 11:00 до 15:00 на площади Ленина пройдет акция по рекламе услуг, предлагаемых населению Брестским КУП «Парк культуры и отдыха». 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64372.php

«Весенний калейдоскоп» от Брестское КУП «Парк культуры и отдыха»

В рамках данной акции Вы сможете покататься на паровозике и карете. Так же будет работать карусель для маленьких детей и многие другие развлечения! 

Партнерами акции являются предприятия города, которые прорекламируют свою продукцию! Вас ждут вкусности от ОАО «Берестейский пекарь» и ОАО «Брестское мороженое»! 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64372.php

«Весенний калейдоскоп» от Брестское КУП «Парк культуры и отдыха»

Приглашаем всех желающих принять участие в акции! 

Администрация Брестское КУП «Парк культуры и отдыха»

 
 
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  Уважаемые брестчане и гости города! 17 марта 2019 года (воскресенье) с 11:00 до 15:00 на площади Ленина пройдет акция по рекламе услуг, предлагаемых населению Брестским...
 
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