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«Весенний калейдоскоп» от Брестское КУП «Парк культуры и отдыха»
15.03.2019 22:50 — Разное | Виртуальный Брест
Уважаемые брестчане и гости города! 17 марта 2019 года (воскресенье) с 11:00 до 15:00 на площади Ленина пройдет акция по рекламе услуг, предлагаемых населению Брестским КУП «Парк культуры и отдыха».
В рамках данной акции Вы сможете покататься на паровозике и карете. Так же будет работать карусель для маленьких детей и многие другие развлечения!
Партнерами акции являются предприятия города, которые прорекламируют свою продукцию! Вас ждут вкусности от ОАО «Берестейский пекарь» и ОАО «Брестское мороженое»!
Приглашаем всех желающих принять участие в акции!
Администрация Брестское КУП «Парк культуры и отдыха»
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Уважаемые брестчане и гости города! 17 марта 2019 года (воскресенье) с 11:00 до 15:00 на площади Ленина пройдет акция по рекламе услуг, предлагаемых населению Брестским...
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