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Птичья столовая: школьники развесили «МИРовские» кормушки в Минске
16.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
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На дворе март, но подкармливать птиц в этот период так же важно, как и зимой. До первых насекомых и листвы еще несколько месяцев. Поэтому вместе со школьниками «МИР» отправились в минский Парк имени Горького развешивать кормушки.
«Я считаю, что эти акции очень полезны. Потому что, когда птицы прилетают, им нужно что-то есть. Но сейчас же не так тепло, и найти еду сложно», – отметил школьник Глеб Сосновский.
«Мы мастерили
Но главное в этом деле не переусердствовать. Так, пернатых не стоит подкармливать хлебом и солеными орешками. А вот сырым подсолнечным семечкам и просо птицы будут рады. Такой корм питателен и легко усваивается в маленьком организме.
Важно сделать и правильные кормушки. Вот такие: прочная крыша, высокие бортики, чтобы корм не выдувало ветром и стеклышки, как защита от незваных гостей. А вешать такие птичьи «столовые» нужно на деревья с невысокой кроной.
В холода одна кормушка может спасти до полусотни птиц, но корм надо подсыпать регулярно. Теперь в Горьковском парке около 20 таких домиков для пернатых.
Теперь юные натуралисты будут приходить в парк чаще: чтобы наполнять кормушки. Благодарности от птиц долго ждать не придется. В парке уже слышны первые весенние трели.
Акция «МИР» дарит добро» уже
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о первых насекомых и листвы еще несколько месяцев, поэтому птицы остро нуждаются в еде. В холода одна кормушка может спасти до полусотни птиц.
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