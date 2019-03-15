Птичья столовая: школьники развесили «МИРовские» кормушки в Минске

Телеканал «МИР» дарит добро . Наши коллеги из Минска отправились в парк вместе со школьниками, чтобы развесить кормушки и помочь птицам. О том, как прошла благотворительная акция, расскажет корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.

На дворе март, но подкармливать птиц в этот период так же важно, как и зимой. До первых насекомых и листвы еще несколько месяцев. Поэтому вместе со школьниками «МИР» отправились в минский Парк имени Горького развешивать кормушки.

«Я считаю, что эти акции очень полезны. Потому что, когда птицы прилетают, им нужно что-то есть. Но сейчас же не так тепло, и найти еду сложно», – отметил школьник Глеб Сосновский.

«Мы мастерили кормушки , закупались кормом. Вешали во дворе, насыпали хлеб и зерна. Помогали до этого птицам тоже», – рассказала школьница Полина Городничева.

Но главное в этом деле не переусердствовать. Так, пернатых не стоит подкармливать хлебом и солеными орешками. А вот сырым подсолнечным семечкам и просо птицы будут рады. Такой корм питателен и легко усваивается в маленьком организме.

Важно сделать и правильные кормушки. Вот такие: прочная крыша, высокие бортики, чтобы корм не выдувало ветром и стеклышки, как защита от незваных гостей. А вешать такие птичьи «столовые» нужно на деревья с невысокой кроной.

В холода одна кормушка может спасти до полусотни птиц, но корм надо подсыпать регулярно. Теперь в Горьковском парке около 20 таких домиков для пернатых.

«Подкармливая птиц зимой, мы обретаем союзников летом. Многие, перезимовав, останутся гнездиться на территориях рядом. А, во-вторых, это борьба с вредителями. Они не позволяют насекомым размножаться до той степени, когда они наносят городским или садовых насаждением вред. В принципе, дело нужное и хорошее, с какой стороны не посмотреть», – указал орнитолог Максим Немчинов.

Теперь юные натуралисты будут приходить в парк чаще: чтобы наполнять кормушки. Благодарности от птиц долго ждать не придется. В парке уже слышны первые весенние трели.