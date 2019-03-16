Wargaming выпустит новый онлайн-шутер









пресс-релизе . Wargaming и украинская Frag Lab намерены выпустить новый онлайн-шутер. Он будет распространяться на условиях free-to-play. В нем будет задействована почти дюжина веб-сервисов Amazon, говорится в

Frag Lab — киевская студия, основанная командой, которая ранее работала над такими играми, как Crysis, Battlefield 2.





Разработкой игры занимается Frag Lab, Wargaming будет выступать в качестве издателя.









На данный момент компании заключили партнерское соглашение. Анонс шутера будет сделан в течение этого года. Пока ни его название, ни особенности игры не сообщаются.