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Минтранс Беларуси примет участие в заседании профильного подкомитете ЕЭК

17.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Делегация Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси примет участие в заседании подкомитета по железнодорожному транспорту консультативного комитета по транспорту и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии, которое состоится 18-19 марта в Москве. Такая информация размещена на сайте белорусского министерства.

На заседании рассмотрят вопросы плана мероприятий по реализации основных направлений и этапов осуществления скоординированной транспортной политики на 2018-2020 годы в части железнодорожного транспорта.

Планируется обсудить подготовку проектов рекомендаций по повышению качества пассажирских перевозок в международном сообщении и рекомендаций о согласованных подходах по внедрению безбумажных технологий, используемых при организации и оформлении перевозок грузов в международном сообщении. Эксперты также рассмотрят вопрос подготовки проекта конвенции о прямом международном сообщении Организации сотрудничества железных дорог.



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Мероприятие состоится 18-19 марта в Москве. Стороны рассмотрят план мероприятий по реализации основных направлений и этапов осуществления скоординированной...
 
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