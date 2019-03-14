К 75-летию освобождения Витебской области: Каждому свой Нюрнберг

После Нюрнбергского процесса над главарями нацистской Германии (проходил с 20 ноября 1945-го по 1 октября 1946-го) наступил черед многочисленных судов над гитлеровцами чинами помельче. Например, в 1947 году газета «Віцебскі рабочы» сообщала о процессах в Берлине, Варшаве, Чернигове, Бобруйске и других городах. В Витебске военный трибунал прошел с 29 ноября по 3 декабря 1947-го. На скамью подсудимых сели десять германских военнослужащих от ефрейтора до генералов, участвовавших в зверствах на Витебщине.

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Открытый трибунал прошел в театре им. Якуба Коласа, размещавшемся тогда в здании бывшего клуба металлистов (ул. Ильинского). В помещении были созданы необходимые условия для работы технического персонала (стенографисток и машинисток), в вестибюле действовала фотовыставка и представлялись документы о злодеяниях фашистов. Типография отпечатала 500 пропусков для желающих посетить процесс. Первое заседание Военного трибунала Прибалтийского округа открылось в 19.00 в переполненном зале Белгостеатра, в котором собрались трудящиеся города и представители районов Витебщины.

В ходе предварительного следствия было допрошено 196 свидетелей из Витебской, Калининской (Тверской) и Смоленской областей. Обвинительное заключение было вручено обвиняемым 25 ноября, через несколько дней в сокращенном варианте на странице формата А2 его опубликовал «Віцебскі рабочы». Также в газете печатались свидетельства наших земляков о бесчинствах оккупантов.

Злодеяния

Вот некоторые эпизоды обвинения.

Бывший командир 53-го армейского корпуса генерал пехоты Фриц Гольвитцер прибыл в район Витебска 1 октября 1943 года для организации строительства укреплений оборонной линии «Пантера». Издал приказы о создании в каждой дивизии трудовых лагерей, в которых размещалось от 800 до 1000 мирных советских граждан.

По приказу бывшего командира 246-й пехотной дивизии генерал-майора Клауса Мюллер-Бюлова в июне 1944-го офицерами и солдатами саперного батальона возле деревни Шевино и в деревне Бороники Витебского района было расстреляно 70 и 40 мирных жителей соответственно. При отступлении из-под Витебска он отдал приказ командирам оборонительных пунктов уничтожать дома, бункеры, заводы и другие сооружения. Так, в областном центре были взорваны вокзал, театр (находился на пл. Ленина), множество предпритятий и многоквартирных домов.

Генерал-лейтенант Альфонс Хиттер с мая 1942-го по июнь 1944-го командовал 206-й пехотной дивизией, которая действовала на территории Калининской, Смоленской и Витебской областей. В местах дислокации подразделения организовывались лагеря и тюрьмы, учинялись расправы, грабежи и другие преступления. Осенью 1943-го под видом борьбы с партизанами проведена карательная операция в деревнях Осташево и Запоженки Лиозненского района.

Начальник штаба 53-го армейского корпуса полковник Ганс Шмидт обвинялся в том, что принимал непосредственное участие в создании преступных приказов. Лично разработал планы шести карательных экспедиций, проходивших в октябре-ноябре 1943-го.





Полковник Ганс Дилльманн являлся комендантом лагерей для военнопленных в Витебске (5-й полк), Полоцке и Орле. В марте-апреле 1943-го в витебский лагерь было согнано до 20 тыс. стариков, женщин и детей из Витебского и Городокского районов. В мае 1943-го Дилльманн назначен комендантом Полоцкого лагеря для военнопленных.

Из показаний свидетеля М. В. Денисовой – члена областной комиссии по расследованию немецко-фашистских зверств: «В результате вскрытия 300 могил на территории бывшего лагеря военнопленных (5-й полк. – Прим. авт.)выявлено более 80 тыс. трупов советских военнопленных и мирных жителей».

Обер-лейтенант, бывший командир 53-й истребительной роты Генрих Клуте участвовал в шести карательных экспедициях в Черниговской и Витебской областях. В конце октября 1943-го роте были приданы взвод артиллерии, минометы и жандармы. Артиллерийским и минометным огнем уничтожены деревни Борок и Земковичи Алексиничского сельсовета Сенненского района, Константово, Кадуково, Стриги, Косовец Богушевского. Рота Клуте 14 ноября 1943-го сожгла Алексиничи, где насчитывалось 150 дворов, 30 жителей расстреляно.

Фельдфебель Герман Рух командовал взводом охраны лагеря для насильно мобилизованных на работы по строительству оборонительных укреплений под Суражем. Исполняя приказы, наравне с другими наносил побои, насильничал и расстреливал. Всего в этом лагере от голода, холода, болезней и издевательств погибли 700 человек.

Из рассказа Герасима Степановича Гусакова, жителя деревни Самсоновка Сиротинского (Шумилинского) района: «Меня вместе с товарищем Василием Антоновичем Шапелесом отвезли в лагерь, находящийся в 20 км от Суража. Жили в шалашах, похожих на юрты. В каждом находилось по 25 – 30 человек. Спать приходилось на земле, слегка прикрытой соломой. Утром и вечером нам выдавали суп, напоминающий кипяченую воду, в которой можно было выловить 2 – 3 мерзлые картофелины. Не было дня, чтобы Герман Рух кого-нибудь не избил до полусмерти. Однажды досталось и мне, за то, что не мог идти, ослабнув от голода и холода».

Унтер-офицер Леонгард Буцбах в составе команды саперов лично уничтожил в Витебске городской театр, хлебозавод, три многоквартирных дома и другие объекты. Из его показаний: «Население Витебска под угрозой смерти поголовно выгонялось на строительство оборонительных сооружений. Лично мною за отказ идти работать подвергнуто побоям до 15 человек, при моем участии расстреляно 70 человек».

Шофер, обер-ефрейтор Курт Гюнтер в составе противотанкового дивизиона совместно с частями СД участвовал в карательной экспедиции в деревне Чановичи Бешенковичского района. 23 декабря 1943-го расстреляно восемь человек: Лука Шандриков, Л. Алексеенко, М. Головнев, С. Глызев, Л. Шандриков, И. Шандриков, И. Соломейко, И. Бусев. Гюнтер лично расстрелял трех человек. В феврале 1944-го в ходе карательной операции сожжена деревня Мошалы Сенненского района, расстреляно четырнадцать человек: Д. Г. Бровко, М. Н. Мандрик, Е. Е. Рыбченко, М. М. Мандрик, В. Я. Аксенов, П. Д. Бровко, Е. Маркевич, И. Воронова, Ф. Мандрик, Д. Мандрик, А. Мандрик, С. Мандрик, А. Мандрик. Гюнтер лично расстрелял семерых и поджег три дома. В мае 1944-го в деревне Крупенино Бешенковичского района было расстреляно 12 человек – трое на совести Гюнтера.

Ефрейтор 404-го пехотного полка Филипп Адам в сентябре 1943-го участвовал в карательной экспедиции, в ходе которой полностью сожжены деревни Добромысль, Вишняки, Перемонт, Боровня, Крупеня, Дрозды Лиозненского района.

В Добромысли расстреляно 12 человек, лично Адам убил четверых: Михаила Дребетова, Петра Котикова и двоих братьев Курдановых, а также поджег 12 домов. Во время этой карательной акции в 2 – 3 км от Добромысли было задержано 230 мирных жителей.

Восемь человек повешаны на дереве, двоим петлю затянул Адам и расстрелял из пулемета 150 человек.

Из показаний Филиппа Адама: «Задержанных выстроили на поляне в колонну по пять человек. По приказу обер-лейтенанта Крана я повесил двоих мужчин. После чего на одну из повозок был установлен станковый пулемет, из которого я открыл огонь по этим людям. Они плакали, кричали в ужасе, но они были окружены и по ним стреляли из автоматов.

Я лично убил 120 – 150 человек.

Оставшиеся в живых 78 человек под конвоем были отправлены в Лиозно».

Попытка оправдания

Генерал Гольвитцер, отслуживший в армии 36 лет, при допросе в суде оправдывал массовые издевательства и расстрелы советских граждан приказами вышестоящего командования.

Из стенограммы заседания Военного трибунала:

«Прокурор: Неужели в приказах вышестоящего командования конкретно указывалось, что необходимо обязательно сжигать и убивать грудных детей? Назовите такой приказ.

Гольвитцер: Был приказ о том, что при отступлении нужно уничтожать все хозяйственные сооружения и дома, а также о расстреле всех людей, подозреваемых в связи с партизанами.

Прокурор: Как же можно подозревать грудного ребенка?

Гольвитцер: Конечно, это невозможно. Если такие случаи были, то это были несчастные случаи».

Приговор

В репортаже из зала суда рассказывается, что в заключительный день процесса государственный обвинитель прокурор Белорусского военного округа генерал-майор Смирнов остановился на вине каждого из подсудимых. Он подчеркнул, что попытки некоторых обвиняемых выгородить себя доводами о выполнении в порядке воинской субординации приказов своих начальников не могут быть приняты основательными. Во-первых, приказы об уничтожении мирного населения, сел и городов, памятников древности – сами по себе преступны и не могут быть признаны военными приказами в общепринятом понимании этого слова. Во-вторых, нужно помнить, что Декларацией об ответственности гитлеровцев за учиненные злодеяния, опубликованной правительствами СССР, США и Великобритании 2 ноября 1943 года, германские солдаты, офицеры и генералы предупреждались, что за совершенные преступления они понесут ответственность. В статье 8 Нюрнбергского международного трибунала сказано: «Тот факт, что подсудимый действовал по распоряжению правительства либо по приказу начальства, не освобождает его от ответственности».

Вечером 3 декабря председатель Военного трибунала полковник Панкратьев зачитал приговор. Каждый из подсудимых был приговорен к 25 годам заключения в исправительно-трудовых лагерях. «Присутствующие в зале трудящиеся Витебска и области встретили приговор с единодушным одобрением», – отмечает газета.

Фото из открытых источников.

http://vitvesti.by/75-let-osvobozhdeniia-vitebshchiny/kazhdomu-svoi-niurnberg.html