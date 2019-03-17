Японец рисует сказочные картины из сырой рыбы

Сашими — это японский деликатес из тонких ломтиков свежей сырой рыбы. Оказывается, это традиционное блюдо можно превратить в настоящее произведение искусства. Посмотрите, какой блог в инстаграм ведет японец с ником @mikyoui00 — о сашими, птицах, принцессах и драконах. За его фуд-творчеством следят больше 30 тысяч человек.

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