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Японец рисует сказочные картины из сырой рыбы

18.03.2019 12:21 — Разное | Tut.by  
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Сашими — это японский деликатес из тонких ломтиков свежей сырой рыбы. Оказывается, это традиционное блюдо можно превратить в настоящее произведение искусства. Посмотрите, какой блог в инстаграм ведет японец с ником @mikyoui00 — о сашими, птицах, принцессах и драконах. За его фуд-творчеством следят больше 30 тысяч человек.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by mikyou (@mikyoui00) on Mar 16, 2019 at 9:06pm PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by mikyou (@mikyoui00) on Mar 15, 2019 at 5:12am PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by mikyou (@mikyoui00) on Mar 11, 2019 at 2:42am PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by mikyou (@mikyoui00) on Mar 9, 2019 at 10:23pm PST

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by mikyou (@mikyoui00) on Mar 8, 2019 at 6:46am PST

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by mikyou (@mikyoui00) on Mar 7, 2019 at 4:05am PST

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by mikyou (@mikyoui00) on Mar 2, 2019 at 12:33am PST

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by mikyou (@mikyoui00) on Feb 26, 2019 at 4:35am PST

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by mikyou (@mikyoui00) on Feb 25, 2019 at 2:58am PST

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by mikyou (@mikyoui00) on Feb 9, 2019 at 12:04am PST

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by mikyou (@mikyoui00) on Feb 13, 2019 at 2:49am PST

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Сашими - это японский деликатес из свежей сырой рыбы или мяса, нарезанных тонкими ломтиками.
 
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