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Японец рисует сказочные картины из сырой рыбы
Сашими — это японский деликатес из тонких ломтиков свежей сырой рыбы. Оказывается, это традиционное блюдо можно превратить в настоящее произведение искусства. Посмотрите, какой блог в инстаграм ведет японец с ником
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Сашими - это японский деликатес из свежей сырой рыбы или мяса, нарезанных тонкими ломтиками.
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