На месте недостроенного гипера рядом с проспектом Независимости построят жилые дома. Рассказываем

Что планируется сделать?

Менять Великий лес будут в два этапа. Первый этап реализации детального плана должен завершиться до 2030 года, второй – позже. В результате реализации проектных решений градостроители рассчитывают обеспечить население школами, детскими дошкольными учреждениями и другой инфраструктурой, а также организовать дополнительные рабочие места.

Начнем с жилищного строительства. Новая жилая многоквартирная застройка может разместиться у проспекта Независимости – рядом с жилым комплексом «Мармелад».