На месте недостроенного гипера рядом с проспектом Независимости построят жилые дома. Рассказываем

03.11.2025 14:47 — Новости Экономики | realt.by  
Источник материала: realt.by

Сегодня мы написали, что вместо бывших военных складов в Великом лесу собираются построить многоэтажки. Оказывается, это не все преобразования. Еще один жилой массив может появиться на месте несостоявшегося гипермаркета Prostore. Кроме того, на территории бывшего военного городка на окраине Минска хотят возвести детский сад, пожарное депо, станцию метро и другие объекты. Администрация Первомайского района объявила о старте еще одного общественного обсуждения. Рассказываем подробности.


Детальное планирование касается большого участка площадью 313 га, расположенного на северо-восточной окраине Минска – это территория бывшего военного городка, который появился здесь еще в 1920-х годах и был связан со 120-й гвардейской стрелковой дивизией. Сейчас на этом месте располагается молодой район Великий лес, состоящий из 7 микрорайонов. В настоящее время тут соседствуют сталинки, хрущевки и современные новостройки.

Что планируется сделать?

Менять Великий лес будут в два этапа. Первый этап реализации детального плана должен завершиться до 2030 года, второй – позже. В результате реализации проектных решений градостроители рассчитывают обеспечить население школами, детскими дошкольными учреждениями и другой инфраструктурой, а также организовать дополнительные рабочие места.

Начнем с жилищного строительства. Новая жилая многоквартирная застройка может разместиться у проспекта Независимости – рядом с жилым комплексом «Мармелад».



На этом пустыре компания «Трайпл» когда-то собиралась построить гипермаркет, однако объект превратился в долгострой. Недавно остов несостоявшегося торгового комплекса снесли, и на освободившемся участке решили построить жилье. При этом население бывшего военного городка увеличится всего на 500 человек и составит около 32 тысяч человек.

Детский сад, подстанция скорой помощи, скверы и метро

Станет больше в Великом лесу и дополнительной инфраструктуры. Так, в микрорайоне «Великий лес-1» планируется разместить пожарное депо и два объекта коммунально-обслуживающего назначения. Новый паркинг с СТО могут появиться на месте предлагаемого к сносу гаражного массива.

В микрорайоне «Великий лес-3» зарезервируют территорию для размещения детского сада на 350 мест, создадут сквер по улице Курсанта Гвишиани, возведут объект общественного назначения (объект общественного питания и спортивные залы).

В микрорайоне «Великий лес-5» разместится подстанция «Рогачевская», а на свободной от застройки территории появится учреждение дополнительного образования.

В микрорайоне «Великий лес-7» построят объект коммунально-обслуживающего назначения – паркинг на 90 мест.

Также в районе достроят многопрофильную поликлинику, возведут подстанцию скорой помощи и объект производственного назначения.


Ряд перемен ожидает автомобилистов и пассажиров общественного транспорта. К примеру, на первом этапе предлагается реконструкция улицы 50 лет Победы (участок от Рогачевской до Курсанта Гвишиани), строительство улицы Проектируемой №3, строительство улицы Героев Сталинграда и строительство улицы Проектируемой №4.

Еще более интересные преобразования намечены на второй этап реализации ПДП. После 2030 года планируется строительство разноуровневого транспортного узла на пересечении проспекта Независимости и улицы Проектируемой №3, а также продление линии метрополитена со строительством станции «Смоленская».


Общественное обсуждение проекта будет проходить с 6 по 20 ноября. Внимательно рассмотреть планы в хорошем качестве можно на сайте администрации Первомайского района. Замечания и предложения с пометкой «общественные обсуждения» принимают по адресу: 220012, Минск, пер. Чорного, 5 (электронный адрес: perv.arhit@minsk.gov.by). Итоги общественного обсуждения подведут на заседании архитектурно-градостроительного Совета при главном архитекторе города Минска.

 
Теги: Минск
 
 
