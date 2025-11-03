|
На месте недостроенного гипера рядом с проспектом Независимости построят жилые дома. Рассказываем
Сегодня мы написали, что вместо бывших военных складов в Великом лесу
Детальное планирование касается большого участка площадью 313 га, расположенного на северо-восточной окраине Минска – это территория бывшего военного городка, который появился здесь еще в 1920-х годах и был связан со 120-й гвардейской стрелковой дивизией. Сейчас на этом месте располагается молодой район Великий лес, состоящий из 7 микрорайонов. В настоящее время тут соседствуют сталинки, хрущевки и современные новостройки.
Что планируется сделать?
Менять Великий лес будут в два этапа. Первый этап реализации детального плана должен завершиться до 2030 года, второй – позже. В результате реализации проектных решений градостроители рассчитывают обеспечить население школами, детскими дошкольными учреждениями и другой инфраструктурой, а также организовать дополнительные рабочие места.
Начнем с жилищного строительства. Новая жилая многоквартирная застройка может разместиться у проспекта Независимости – рядом с жилым комплексом «Мармелад».
На этом пустыре компания «Трайпл» когда-то собиралась построить гипермаркет, однако объект превратился в долгострой. Недавно остов несостоявшегося торгового комплекса снесли, и на освободившемся участке решили построить жилье. При этом население бывшего военного городка увеличится всего на 500 человек и составит около 32 тысяч человек.
Детский сад, подстанция скорой помощи, скверы и метро
Станет больше в Великом лесу и дополнительной инфраструктуры. Так, в микрорайоне «Великий лес-1» планируется разместить пожарное депо и два объекта коммунально-обслуживающего назначения. Новый паркинг с СТО могут появиться на месте предлагаемого к сносу гаражного массива.
В микрорайоне «Великий лес-3» зарезервируют территорию для размещения детского сада на 350 мест, создадут сквер по улице Курсанта Гвишиани, возведут объект общественного назначения (объект общественного питания и спортивные залы).
В микрорайоне «Великий лес-5» разместится подстанция «Рогачевская», а на свободной от застройки территории появится учреждение дополнительного образования.
В микрорайоне «Великий лес-7» построят объект коммунально-обслуживающего назначения – паркинг на 90 мест.
Также в районе достроят многопрофильную поликлинику, возведут подстанцию скорой помощи и объект производственного назначения.
Ряд перемен ожидает автомобилистов и пассажиров общественного транспорта. К примеру, на первом этапе предлагается реконструкция улицы 50 лет Победы (участок от Рогачевской до Курсанта Гвишиани), строительство улицы Проектируемой №3, строительство улицы Героев Сталинграда и строительство улицы Проектируемой №4.
Еще более интересные преобразования намечены на второй этап реализации ПДП. После 2030 года планируется строительство разноуровневого транспортного узла на пересечении проспекта Независимости и улицы Проектируемой №3, а также продление линии метрополитена со строительством станции «Смоленская».
Общественное обсуждение проекта будет проходить с 6 по 20 ноября.
