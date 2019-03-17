Лукашенко выразил соболезнование президенту Индонезии в связи с гибелью людей в провинции Папуа

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо и народу этой страны в связи с гибелью большого количества людей в результате паводков и оползней в провинции Папуа, сообщили в пресс-службе президента Беларуси.

Глава государства передал слова поддержки родным и близким погибших и пожелал потерпевшим от стихийного бедствия скорейшего выздоровления, а стране - возвращения к обычному образу жизни.