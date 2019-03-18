Лукашенко выразил соболезнования президентам Зимбабве и Мозамбика

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве и президенту Мозамбика Филипе Жасинту Ньюси, сообщили в пресс-службе главы государства.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования Президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве и Президенту Мозамбика Филипе Жасинту Ньюси", - говорится в сообщении.

Глава государства отметил, что в Беларуси с глубокой скорбью восприняли известие о многочисленных жертвах и масштабных разрушения под воздействием циклона "Идай".

От имени белорусского народа и себя лично Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким погибших, а также передал слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.